Diego Santilli. Foto: NA

El Gobierno continúa con la búsqueda de votos para aprobar la reforma laboral en el Congreso y Diego Santilli cumple un rol fundamental en las provicias.

El ministro de Interior continúa con su ronda de reuniones con gobernadores después de haber participado este viernes de la reunión de ‘mesa chica’ de la Casa Rosada.

Gustavo Sáenz, Manuel Adorni y Diego Santilli. Foto: Prensa

El funcionario viajará el lunes próximo en Salta, donde será recibido por el gobernador Gustavo Sáenz.

El miércoles Santilli viajará a Neuquén para reunirse con el gobernador Rolando Figueroa, en tanto el jueves hará lo propio con Rogelio Frigerio en Entre Ríos.

Diego Santilli y Rogelio Frigerio. Foto: Gobierno de Entre Ríos

El Gobierno estudia la posibilidad de dar lugar a una serie de compensaciones destinadas a los gobernadores que se resisten a determinados puntos del articulado de la reforma.

Uno de los puntos impositivos que más resquemores encuentra entre los mandatarios provinciales está dado por la modificación de la escala para el pago del Impuesto a las Ganancias, que afecta la recaudación de ese tributo coparticipable.

El Presupuesto 2026 obtuvo media sanción, pero sin la derogación al financiamiento en Discapacidad y Universidades. Foto: Twitter Diputados Argentina

Son varios los gobernadores aliados que no ocultan sus diferencias, por lo que en Casa Rosada debaten la posibilidad de “compensarlos” para acumular los apoyos necesarios. Hay quienes plantean ofrecer soluciones específicas ante los reclamos puntuales de cada gobernador, mientras otros rechazan la posibilidad de dar lugar al planteo.