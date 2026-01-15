El presidente encabezó el encuentro con la incorporación de Presti y Monteoliva. Foto: Oficina del Presidente

Luego del receso vacacional, la mesa política que rodea al presidente Javier Milei se reunirá este viernes a la 10 en Casa Rosada, en un encuentro que tendrá como objetivo definir la estrategia legislativa para encarar la Reforma Laboral.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó la convocatoria a la reunión, que inicialmente iba a realizarse el lunes próximo, para ordenar la línea que desplegará la mesa encargada de sumar voluntades para una de las obsesiones de Milei.

De esta manera, volverán a verse las caras en el despacho del ministro coordinador: la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador Eduardo “Lule” Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Diego Santilli y Manuel Adorni. Foto: Presidencia

La “mesa chica” deberá resolver el temario que se enviará al Congreso, y del que podría quedar afuera la reforma del Código Penal para concentrar esfuerzos en la aprobación del proyecto de “Modernización Laboral”.

Así, el Gobierno seguiría la misma lógica que tuvo con la Reforma Laboral en diciembre: enfocar energías en tener el proyecto de “Modernización”.

Tras el receso de los primeros días de enero, en los que los funcionarios y legisladores estuvieron habilitados a tomarse algunos días de vacaciones, el Poder Ejecutivo deberá reactivar la agenda si aspira a anotarse un nuevo triunfo en el Congreso.

Los únicos que mostraron en actividad inclusive durante el inicio del 2026 fueron el propio Milei, el asesor Caputo y Santilli, quien llevó a cabo recorridas por el interior del país.

Cómo sigue la negociación por la Reforma Laboral

Santilli se reunió este jueves con los gobernadores Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Marcelo Orrego, de San Juan, en busca de apoyos para la Reforma Laboral. Este viernes, recibirá al mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto.

En su visita a Cornejo, el ministro insistió en que “no cree” que “ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en Argentina”.

Diego Santilli se reunió con Alfredo Cornejo. Foto: X @alfredocornejo

Además, subrayó que avanzar en un nuevo marco normativo es clave para “generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”.

El lunes, Santilli iniciará la semana en Salta con una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz.

La relevancia del Proyecto de Ley de Reforma Laboral

El proyecto de Reforma Laboral es una de las principales obsesiones de la administración libertaria, que intenta afinar el debate antes del inicio de sesiones extraordinarias previsto para el lunes 2 de febrero. Hasta entonces, confluyen algunas dudas sobre la posibilidad de habilitar cambios en dos puntos claves del articulado: el capítulo tributario y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

También está en debate la posibilidad de añadir proyectos al temario que alcanza a la Ley de Glaciares, una de las principales demandas de los gobernadores; y la chance de posponer el tratamiento de la Reforma del Código Penal, algo que llevará varios meses de debate. Todos estos puntos serán abordados el próximo viernes, cuando los funcionarios retomen de lleno la actividad y vuelvan a verse las caras por primera vez este 2026.