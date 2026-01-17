Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei anunció este sábado que Argentina formará parte del Board of Peace (Junta de la Paz), una organización de alcance global creada por Donald Trump. La iniciativa busca establecer una plataforma de resolución de conflictos, teniendo como prioridad inmediata la pacificación de la Franja de Gaza.

A través de sus redes sociales, Milei calificó la invitación como un “honor” y destacó que el país participará en calidad de Miembro Fundador. “Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad”, expresó el mandatario argentino en su cuenta de X.

GRACIAS PRESIDENTE TRUMP @realDonaldTrump@POTUS



Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones… pic.twitter.com/ORalzkzhlv — Javier Milei (@JMilei) January 17, 2026

Según detalló el jefe de Estado, la organización nace bajo el liderazgo de Trump con la premisa de promover una “paz duradera” en regiones devastadas por la guerra. La inclusión de Argentina en este selecto grupo ratifica el alineamiento total de Milei con la agenda de seguridad y política exterior de los Estados Unidos.

Prioridad Gaza: el primer objetivo declarado de la junta es mediar y estabilizar la situación en Medio Oriente tras años de conflicto.

Lucha antiterrorista: el organismo funcionará como un foro de cooperación para naciones que mantengan una postura firme contra el terrorismo internacional.

Diplomacia Directa: se espera que la organización utilice canales alternativos a los organismos tradicionales (como la ONU) para acelerar acuerdos de paz.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: REUTERS

Este movimiento posiciona a la Argentina como el principal aliado de la administración Trump en el hemisferio sur, asumiendo una “responsabilidad de escala global” que excede la agenda regional.

La formalización del ingreso de Argentina al Board of Peace marca un quiebre con la histórica política de neutralidad o mediación multilateral del país, volcándose hacia una diplomacia de “alineamiento activo” con las potencias occidentales en los conflictos más sensibles del siglo XXI.

Argentina celebra el acuerdo Mercosur-UE

Milei viaja este sábado a Asunción, Paraguay, para participar de la firma delacuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, en una ceremonia en la que, además, el país anfitrión asumirá la presidencia pro témpore del bloque regional.

EL Gobierno tomó como un logro propio la firma del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. El canciller Pablo Quirno destacó que “la Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”.

Javier Milei en la cumbre del Mercosur 2025. Foto: REUTERS

El funcionario destacó que la Unión Europea “eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”, describió.

El acuerdo fue respaldado por la Unión Europea y ahora debe ser ratificado por el Mercosur y los parlamentos de cada país que conforman cada bloque regional. Por eso motivo, el Gobierno argentino esperará a que el bloque se expida sobre este convenio para poder avanzar en la ratificación parlamentaria.