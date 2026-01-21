PRO vs LLA: Mauricio Macri y Javier Milei Foto: NA (Marcelo Capece y Daniel Vides)

El bloque del PRO en la Cámara de Diputados, conducido por Cristian Ritondo, marcó distancia de La Libertad Avanza en el Proyecto de Ley de Reforma Laboral. Fuentes cercanas a su entorno afirmaron que debe ser sometido a una extensa revisión artículo por artículo y que “harán escuchar su postura poniéndose firmes”.

El PRO reafirmó la urgente necesidad de una reforma laboral ya que “el sistema no está dando respuestas”. Desde el espacio liderado por Mauricio Macri remarcaron que casi la mitad de los trabajadores están en la informalidad y que el esquema actual desalienta la creación de empleo.

La relación entre el PRO y La Libertad Avanza está cada vez más deteriorada luego de distintos cruces por nombramientos en la Auditoría General de la Nación y algunos desacuerdos parlamentarios. Desde el partido macrista quieren reforzar su búsqueda de autonomía política redefiniendo el rol en la política argentina.

Qué busca el PRO en la Reforma Laboral

El PRO defiende que el proyecto base de la Ley de Modernización Laboral proviene de una de sus diputadas. En esta iniciativa, quieren defender la inclusión de un marco regulatorio para el trabajo en plataformas digitales; buscan que se formalice y se amplíen las certezas en el sector. Además, el espacio de Macri marca como objetivo reducir la informalidad, facilitar la contratación en pequeñas y medianas empresas y limitar los juicios laborales por “desalentar la generación de empleo” y “afectar la actividad productiva”.

En diálogo con TN, allegados del bloque del afirmaron: “Valoramos que se haya tomado como base el proyecto de trabajo en plataformas que impulsó el PRO, porque reconoce una realidad que ya existe y que hoy está completamente desregulada. Incorporar estas nuevas modalidades al marco legal es una forma concreta de avanzar hacia la formalización, dando derechos y reglas claras tanto para trabajadores como para empleadores”.

Reforma laboral: los artículos más discutidos

Los artículos 188 y 191 concentran las mayores tensiones, ya que implican una reducción de la recaudación del impuesto a las Ganancias y, en consecuencia, de los fondos coparticipables.

El artículo 192 del dictamen suma un nuevo foco de conflicto. La propuesta deja sin efecto una serie de impuestos internos coparticipables que gravan a los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, bienes suntuarios, automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportivas y aeronaves.

De acuerdo con estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el costo fiscal de esta medida —que impacta principalmente sobre contribuyentes de mayores ingresos— rondaría los US$334 millones anuales. Para el exgobernador chaqueño y actual senador Jorge Capitanich, el efecto sería aún mayor y podría alcanzar los US$548 millones.

En el círculo más cercano a Javier Milei predomina el optimismo respecto del destino final del proyecto, aunque conviven dos estrategias. Por un lado, un sector más dialoguista, encabezado por Bullrich, que está dispuesto a introducir cambios para garantizar la sanción de la ley. Por el otro, una línea más dura, representada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el titular de Economía, Luis Caputo, que considera que ya se realizaron demasiadas concesiones y sostiene que la norma debería aprobarse sin modificaciones.

La búsqueda de apoyos de Santilli en las provincias

Diego Santilli emprendió hace poco un camino de extensas reuniones con gobernadores de las provincias que podrían aportar su voto positivo en Senado y Diputados a la Reforma Laboral. Los mandatarios de Chaco, Mendoza, San Juan y Salta ya dieron su visto bueno. El ministro viajará a Neuquén y Entre Ríos en busca de más votos.