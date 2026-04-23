Javier y Karina Milei en la jura de diputados electos. Foto: NA

La Cámara del Trabajo revocó el fallo que suspendía 82 artículos de la reforma laboral y Javier Milei celebró el fallo en sus redes sociales.

La decisión de la Sala VIII del tribunal restableció la vigencia de los puntos clave que habían sido frenados anteriormente por un fallo de primera instancia.

La Cámara dispuso que la apelación presentada por el Estado tenga “efecto suspensivo”, lo que significa que el freno previo queda “sin efecto” mientras continúe el trámite judicial.

La medida cautelar original, solicitada por la CGT, argumentaba que la reforma “vulneraba principios constitucionales” como la progresividad laboral y la protección del trabajador.

La votación finalizó con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Foto: Captura de pantalla Senado

El mensaje de Javier Milei

Tras darse a conocer la decisión de la Cámara, Javier Milei celebró en su cuenta de X.

“No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, posteó el presidente.