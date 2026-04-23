La Cámara del Trabajo revocó la cautelar y restableció la vigencia de 82 artículos de la Reforma Laboral
Los mencionados artículos habían sido invalidados por el juez Raúl Ojeda, tras una presentación de la CGT. Javier Milei celebró la medida en sus redes sociales.
La Cámara del Trabajo revocó el fallo que suspendía 82 artículos de la reforma laboral y Javier Milei celebró el fallo en sus redes sociales.
La decisión de la Sala VIII del tribunal restableció la vigencia de los puntos clave que habían sido frenados anteriormente por un fallo de primera instancia.
La Cámara dispuso que la apelación presentada por el Estado tenga “efecto suspensivo”, lo que significa que el freno previo queda “sin efecto” mientras continúe el trámite judicial.
La medida cautelar original, solicitada por la CGT, argumentaba que la reforma “vulneraba principios constitucionales” como la progresividad laboral y la protección del trabajador.
El mensaje de Javier Milei
Tras darse a conocer la decisión de la Cámara, Javier Milei celebró en su cuenta de X.
“No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, posteó el presidente.