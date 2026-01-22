Santilli y Bullrich Foto: Collage creado por Canal 26

El Gobierno quiere conseguir todos los apoyos para la Reforma Laboral antes de tratarla en sesiones extraordinarias en febrero en el Congreso. Patricia Bullrich, jefa del bloque en el Senado, mantiene reuniones con los representantes de distintos sectores; mientras que Diego Santilli recorre las provincias buscando el visto bueno de los gobernadores.

En los últimos días, la exministra de Seguridad se reunió con los asesores de todos los senadores aliados y algunas agrupaciones como la CAME, la Cámara de Comercio, la UIA, empresas pesqueras y la Comisión de Enlace de entidades Agropecuarias. En total, más de 20 instituciones se reunieron con la comisión técnica que preside la asesora Josefina Tajes junto al secretario parlamentario del oficialismo, Cristian Larsen.

Patricia Bullrich

En este orden, Bullrich citó a su bancada para el 2 de febrero a evaluar el temario de las sesiones extraordinarias que durará hasta el próximo 27.

Punto por punto: los congresistas que dan su visto bueno

Santilli se reunió con los gobernadores de Salta, Neuquén, Entre Ríos, Mendoza y San Juan en las últimas semanas. Aquellos que ya dieron el visto bueno son:

Salta : el gobernador Gustavo Sáenz aportaría el voto de la senadora Flavia Royón.

Tucumán : Osvaldo Jaldo aportaría el voto de Beatriz Ávila y tiene en duda a Sandra Mendoza.

Catamarca : Raúl Jalil aportaría el respaldo del senador Guillermo Andrada y de los diputados del bloque Elijo Catamarca, encabezados por Sebastián Nóblega.

Jujuy : Carlos Sadir aún no se ha pronunciado sobre el tema.

Neuquén : Rolando Figueroa aportaría el visto bueno de Julieta Corroza en senadores.

Entre Ríos: Rogelio Frigerio aportaría dos votos en el Senado con Romina María Almeida y Joaquín Alberto Benegas Lynch. Además, hay tres en Diputados que podrían sumarse.

Diego Santilli se reunió con Rogelio Frigerio.

San Juan: Abel Chiconi en Senado y Bruno Antonio Olivera Lucero en Diputados por parte del gobernador Humberto Marcelo Orrego.

Mendoza : Alfredo Cornejo dio el visto bueno y aportaría el voto de Mariana Juri y Rodolfo Alejandro Suárez en Senado; y sumaría alrededor de 6 votos en Diputados incluyendo el de Luis Petri.

Chaco: Leandro César Zdero apoyó la causa por lo que 5 votos estarían garantizados en Diputados con Juan Cruz Godoy y Silvana Lorena Schneider en el Senado.

Leandro Zdero

Los puntos más discutidos de la reforma

Las PYMES piden cambiar los artículos 126, 128, 130 y 131, y se lo hicieron saber al Gobierno a través de sus representantes. En cuanto al primero, la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos “rompería el equilibrio entre las partes”, según la CAME.

El artículo 128 se refiere al aporte obligatorio que, según fuentes empresariales, “restringe unilateralmente al sector empresario" en cuanto a su eliminación mientras que los sindicatos los mantendrían. Esta situación ya provocó fuertes cruces con el Gobierno nacional que protagonizó el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

CAME

La crítica al artículo 130 y 131 se orientó al cambio sobre paritarias por empresa y lo consideró “contraproducente” al “eliminar la función ordenadora del convenio de actividad”. “La aprobación de estos artículos traería aparejado conflictividad jurídica y social”, sostuvieron.