Javier Milei. Foto: NA.

Javier Milei brindó una entrevista al medio Bloomberg News mientras se todavía se encuentra en Suiza tras su participación en el Foro Económico de Davos. El presidente argentino habló sobre las estrategias económicas en Argentina y reconoció que se perderán puestos de trabajo tras el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea como parte de un proceso de reasignación dentro de la economía. “Hay productos que van a estar más baratos y usted va a perder puestos de trabajo acá, pero eso le permite a los individuos gastar menos dinero”, sostuvo.

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea se firmó en Paraguay el pasado sábado 17 de enero y fue celebrado por los líderes mundiales, entre ellos, Javier Milei. Sin embargo, el pacto dio un giro inesperado luego de que el Parlamento Europeo lo haya frenado: con 334 votos a favor y 324 en contra, el Tribunal de Justicia de la UE deberá analizar si el convenio respeta los tratados del bloque de los 27.

El pacto fue frenado por el Parlamento Europeo. Foto: REUTERS

Sin embargo, Milei no habló del revés que sufrió el acuerdo a pesar de la trascendencia que tuvo a nivel internacional, sino del impacto que podría tener en la industria argentina. “Usted cuando diseña la política lo hace en cuanto a valores éticos y morales. Entonces explíqueme ¿por qué va a justificar que la gran mayoría de los argentinos tengan que pagar más caros bienes que podrían conseguir más barato? Porque también es falso que eso destruye empleos", introdujo.

“Cuando usted abre la economía, hay productos que van a estar más baratos. Y bueno... usted va a perder puestos de trabajo acá, pero eso le permite a los individuos gastar menos dinero”, aclaró Milei. Y ejemplificó: “En Argentina, una remera se pagaba 40 dólares. Sale 5. Bueno, esos 35 que se ahorran lo va a gastar en otro sector y va a generar puesto de trabajo en otro lado de la economía donde los individuos quieren y además, tiene productividad más alta”.

De esta manera, el presidente reconoció que se perderán puestos de trabajo, pero no lo planteó como un efecto negativo, sino como parte de un proceso de reasignación dentro de la economía. Su argumento central es que no hay pérdida neta de empleo porque el ahorro del consumidor -ejemplo de la remera que baja de 40 a 5 dólares- se redirige a otros sectores generando nuevos puestos de trabajo en actividades.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

Sin embargo, esta estrategia supone un alto riesgo social si no se acompaña con políticas de transición dado que la reasignación de nuevas fuentes de trabajo en áreas más productivas -según Milei- no es un proceso automático. “Cuando usted abre la economía, va a tener una reasignación de recursos, pero va a tener una ganancia de productividad por mayor división del trabajo y por mayor especialización“, sumó a su explicación.

Qué dijo Milei sobre la volatilidad del peso

Milei respondió a una pregunta ligada a la economía argentina: el periodista de Bloomberg resaltó la baja de la inflación de 300% a 80% y luego a un 30% tras el último reporte del INDEC. Luego quiso saber cuando dejará de flotar libremente el peso, por lo que el presidente brindó un análisis del trabajo realizado con el ministro de Economía Luis Caputo.

“Lo que nosotros tratamos de hacer es entender que la gente puede formar expectativas de esa manera y entendemos que la volatilidad en el tipo de cambio que se puede terminar traduciendo en volatilidad en el nivel de precios. Porque supongamos que usted tiene un cambio de precios relativos, o sea, donde los transables se vuelven más caros. Si usted o un deterioro en los términos de intercambio le salta el tipo de cambio le van a saltar los precios. Entonces, le va a quedar desacomodado el nivel de precios con la cantidad de dinero y usted va a meter a la economía en una recesión. Entonces, nosotros entendemos ese problema de la volatilidad", profundizó.

Javier Milei disertó en el “Country Strategy Dialogue on Argentina” ante CEO’s globales, en el marco del Foro Económico Mundial. Foto: Prensa Presidencia

“El tipo de cambio dentro de la banda es libre es libre. Y las bandas solamente tienen como función mostrarle a la gente que el tipo de cambio no va a valer cualquier cosa. De esa manera aprenden a flotar. Es decir, se van sacando el miedo a flotar. Entonces ese es el rol que tienen las bandas: acotar la volatilidad, decir que no puede pasar cualquier cosa”, añadió.