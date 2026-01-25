El presidente Javier Milei junto a sus ministros en Casa Rosada. Foto: NA.

El Gobierno nacional aún se recupera del golpe que significó la caída del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) e intenta reactivar la mesa política, para asegurar la aprobación de su paquete de reformas en las sesiones extraordinarias de febrero.

Uno de los cambios de estrategia en la ruta del oficialismo tendría que ver con el tratado comercial del Mercosur-UE, el cual -tal como cita Agencia de Noticias Argentinas- sería “altamente probable” que el Ejecutivo decida enviar el acuerdo al Senado, sin ingresarlo por la Cámara de Diputados.

La decisión seguramente se acabe puliendo el próximo lunes, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reúna a la mesa política y se tome la decisión antes del inicio de las sesiones, el próximo 2 de febrero.

El pacto que quedó frenado entre el Mercosur y la UE. Foto: REUTERS

Los objetivos del Gobierno de cara a las sesiones extraordinarias

En el Gobierno buscan acelerar los tiempos para llegar al 12 de febrero con el debate en el Senado ya trabajado, además de la reforma laboral, así como los cambios en la Ley de Glaciares, y avanzar una semana después con su aprobación en Diputados.

Una de las apuestas del oficialismo es buscar los respaldos necesarios en la Cámara Alta.

El capítulo fiscal, sin embargo, sigue siendo un foco de negociación. El ministro del Interior, Diego Santilli, profundizará el diálogo con los gobernadores considerados moderados -tras las reuniones con Sáenz, Frigerio, Figueroa y Weretilneck- para encauzar las diferencias vinculadas a la reforma impositiva.

El Gobierno intenta acelerar sus reformas. Foto: REUTERS

Así, el Ejecutivo presentará una alternativa para recortar el impuesto a las Ganancias, dejando de lado -por ahora- compensaciones extrapresupuestarias como la asignación de obras públicas.

Mientras tanto, aunque el Parlamento Europeo haya puesto paños fríos al pacto Mercosur-UE, la Casa Rosada sostiene su decisión de avanzar de manera unilateral. La intención es que la Argentina sea el primer país en aprobar internamente el acuerdo, independientemente de los tiempos europeos.