Javier Milei y una agenda cargada de compromisos. Foto: Presidencia

El presidente Javier Milei mantendrá estos días una intensa agenda. En la Casa Rosada, durante la mañana, recibirá a su par de República Checa, Petr Pavel, quien está en sintonía ideológica en cuanto a geopolítica y su alineamiento con Estados Unidos e Israel. Este encuentro no será el primero entre ellos: en junio de 2024, durante una gira por Europa, Milei visitó España, Alemania y Chequia.

A posteriori, Milei encarará una nueva gira internacional, donde el próximo viernes viajará a Israel.

Javier Milei mantendrá una agenda ocupada que combina diplomacia, política interna y definiciones de política exterior. Foto: REUTERS

Pavel arribó al país el lunes acompañado por su esposa, Eva Pavlová, y una delegación empresarial con foco en sectores estratégicos como defensa y seguridad. Además de su encuentro oficial con Milei, el presidente checo tiene previsto reunirse con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y ser parte de un encuentro de la comunidad checa en Buenos Aires.

Más de la agenda de Javier Milei

En la tarde de este martes, Milei será uno de los principales oradores en el cierre de la cumbre de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, donde también expondrán funcionarios clave del gabinete como Luis Caputo, Diego Santilli, Pablo Quirno y Mario Lugones.

No es menor que el discurso del Presidente se dará luego de que se conozca el dato de la inflación de marzo, donde se prevé que supere el 3%.

En el plano internacional, el viaje a Israel marcará la tercera visita oficial de Milei a ese país desde que asumió la presidencia. La agenda coincide con las celebraciones por el Día de la Independencia israelí, donde el mandatario argentino fue invitado a encender una de las antorchas en el Monte Herzl, un gesto simbólico de fuerte peso político.

Javier Milei en Israel. Foto: REUTERS/Ronen Zvulun.

Asimismo, el presidente de Israel, Isaac Herzog, le otorgará a Milei una medalla de honor en reconocimiento a su “contribución excepcional” al Estado israelí. Este gesto se inscribe en un contexto de creciente alineamiento del gobierno argentino con Israel y Estados Unidos, en medio de tensiones regionales en Medio Oriente.