En imágenes: así vivió y siguió Donald Trump en tiempo real la operación para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela

El presidente de Estados Unidos y la Casa Blanca compartieron una serie de imágenes de la sala de situación creada para seguir la operación realizada en Venezuela.

Donald Trump durante el operativo de detención de Nicolás Maduro en Venezuela. Foto: via REUTERS

La Casa Blanca de los Estados Unidos publicó una serie de fotos que dejan en evidencia la reacción y seguimiento de Donald Trump en tiempo real durante el operativo para detener a Nicolás Maduro en Venezuela.

Junto al equipo de Seguridad, el presidente estadounidense siguió durante el viernes por la noche y la madrugada del sábado el operativo. Se montó una especie de Sala de Situaciones o ‘Situation Room’ improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), donde estuvieron presentes funcionarios.

En fotos: así siguió Trump el operativo en Venezuela contra Maduro

Trump también dio a conocer estas nuevas fotos en su red Truth Social, tras publicar una instantánea de Maduro esposado y con los ojos y oídos cubiertos a bordo de un buque militar estadounidense, que trasladará al venezolano y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para ser enjuiciados por cargos de narcoterrorismo.

El grupo de 17 imágenes, a color y en blanco y negro, muestran al mandatario estadounidense, a los secretarios de Estado, Marco Rubio, de Guerra, Pete Hegseth, y al presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, en una habitación con paredes y ventanas cubiertas con cortinas negras para mayor privacidad.

En varias de las fotos se puede ver cómo los altos funcionarios, con semblante serio, monitorean la operación, y en una de ellas se aprecia una pantalla con la red social X de fondo. Trump contó a FoxNews que siguió la acción como si estuviera viendo un “programa de televisión” y afirmó que “fue algo increíble”.

A pesar de que es usual que este tipo de operaciones secretas se sigan desde la famosa ‘Situation Room’ de la Casa Blanca, a la que tienen acceso solo los funcionarios con el mayor nivel de autorización, en esta ocasión el operativo fue monitoreado desde Mar-a-Lago debido a que Trump pasó en Florida los festivos de Fin de Año.

Los detalles de la operación de Estados Unidos en Venezuela

Bautizada como Absolute Resolve (Resolución Absoluta), esta fue una misión encubierta ejecutada entre viernes por la noche y la madrugada del sábado por parte de varias agencias, incluida la CIA, que realizaron labores de inteligencia para localizar a Maduro, estudiar sus rutinas y determinar el momento óptimo para actuar tras meses de preparación.

A última hora del viernes, al darse las condiciones meteorológicas óptimas, más de 150 aeronaves despegaron desde 20 bases terrestres y marítimas en toda la región, incluidos helicópteros que volaron a solo 30 metros sobre el nivel del mar, explicó Caine.