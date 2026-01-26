La mesa política del Gobierno este lunes 26 de enero. Foto: prensa Gobierno.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, citó este lunes a la planta completa del reducido equipo legislativo y durante el intercambio resolvieron incluir el tratamiento de la Ley Penal Juvenil al temario de sesiones extraordinarias.

Según la información que trascendió, la idea es avanzar con la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años luego de modificar el proyecto ya trabajado y que obtuvo dictamen en Diputados en mayo de 2025, pero con algunas modificaciones empleadas por la Secretaría de Justicia.

Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad.



La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir.



Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los… https://t.co/VMlyVLEV6X — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 26, 2026

Con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la reunión, también se abrió el debate respecto del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que fue resistido por el Parlamento Europeo, y en las filas libertarias discuten si avanzar con los planes previstos o posponer su debate legislativo. Hasta ahora persiste la idea de tratarse en febrero.

El propio Adorni anunció en sus redes la incorporación del proyecto que irá por fuera de la reforma del Código Penal. Con su redacción casi lista, y las promesas de concluirla durante la primera quincena de febrero y su potencial tratamiento durante el período legislativo ordinario.

“La mesa política del Gobierno se reunió desde temprano en Casa Rosada para analizar la modernización laboral y definir la estrategia parlamentaria para las sesiones extraordinarias. Asimismo, se resolvió la ampliación del temario de dichas sesiones”, sintetizaron desde el canal oficial de la administración libertaria.

Esta mañana, el primero en llegar a Casa Rosada fue Manuel Adorni, que lo hizo minutos antes de las 8. Fue secundado por el ministro del Interior, Diego Santilli, que llegó a las 8.45, y se retiró media hora antes del horario de finalización dado que visitará la ciudad costera de Mar del Plata.

También desembarcaron en continuado el asesor presidencial, Santiago Caputo, y, a posteriori, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

El último en atravesar el Salón de los Bustos fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien asiste en casos particulares a la ronda. Completó la nómina de presentes el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt.

Lo cierto es que, pese a haber formalizado los temas que debatirán durante el mes de febrero, la lista parece haberse sometido a revisión en las últimas horas y podría sufrir nuevas modificaciones.