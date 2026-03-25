Juan Bautista Mahiques jura como ministro de Justicia. Foto: Presidencia

Javier Milei encabezó una reunión con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con el fin de ultimar el proyecto del nuevo Código Penal que el Gobierno enviará próximamente al Congreso. El encuentro se realizó en horas de la tarde de este martes 24 de marzo con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tal como se venía perfilando, Mahiques se propuso auditar minuciosamente el borrador heredado de su antecesor Mariano Cúneo Libarona. El objetivo es aplicar una serie de modificaciones para simplificar el texto y asegurar que la normativa final esté alineada con la ideología del Gobierno. “La idea es tener un Código Penal que respete los principios liberales”, confiaron fuentes cercanas a la negociación a Infobae.

Desde su llegada a la Ministerio de Justicia, el funcionario mantuvo rondas de consulta con expertos para optimizar la iniciativa que originalmente era considerada demasiado extensa por la nueva gestión. Bajo la premisa de no firmar ningún documento sin una revisión exhaustiva previa, Mahiques busca darle una impronta propia al sistema de sanciones y delitos.

Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia. Foto: Captura de pantalla LN+

En el marco de este proceso, el ministro ya mantuvo conversaciones con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, con quienes se apoyó para solicitar su opinión técnica sobre la propuesta original. Además, se mantuvo en contacto con la comisión especializada que redactó la base del proyecto, equipo que trabaja en la materia desde la gestión de Mauricio Macri.

Dicho grupo está liderado por el jurista Jorge Buompadre y cuenta con la participación de figuras destacadas del ámbito judicial, entre ellos los magistrados Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez, además de especialistas como Carlos Manfroni y Fernando Soto.

Los detalles del nuevo Código Penal que será remitido al Congreso

Según deslizó Mahiques días atrás en sus redes sociales, se trabajará junto al Congreso en el endurecimiento de penas y en la incorporación de nuevos delitos. Entre ellos, nombró:

Delitos migratorios

Estafas piramidales

Viuda negra

Salideras y entraderas

Motochorros

Daño animal

Armas en las cárceles

Picadas

Centralidad sobre las víctimas

Juan Bautista Mahiques sobre el Caso $LIBRA: “Es imprudente hablar con liviandad de que el Presidente es culpable de un delito”

Juan Bautista Mahiques se refirió por primera vez al Caso $LIBRA y las últimas revelaciones. El ministro de Justicia advirtió que “es imprudente hablar con liviandad de que el Presidente es culpable de un delito”, subrayó que el caso se encuentra bajo investigación judicial y que únicamente los jueces a cargo del expediente son quienes pueden establecer responsabilidades.

La Justicia argentina halló nuevas evidencias que complican la situación de Javier Milei en el Caso $LIBRA por la criptomoneda fallida. De acuerdo a lo informado por La Nación, las autoridades judiciales accedieron a una serie de mensajes de WhatsApp entre el presidente y el empresario Mauricio Novelli, figura central en el lanzamiento del activo digital $LIBRA, que se desplomó instantes después de recibir el respaldo público del mandatario.

En un diálogo con Eduardo Feinmann en A24, Mahiques afirmó: “Mi idea no es generar controversia. No opino de causas en trámite. Pero no puedo dejar pasar y no decir lo que pienso. El que tiene facultades para imputar a alguien es el fiscal. El proceso de condena es muy complejo. Intervienen varios magistrados, varias instancias. Recién ahí alguien puede decir que una personas es culpable de un delito. Hablar con tanta liviandad de que una persona es culpable de un delito sin haber siquiera haber estado imputado, y más cuando se trata del presidente la Nación, me parece imprudente por lo menos”.