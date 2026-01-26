Javier Milei asistirá a La Derecha Fest, que se realizará en Mar del Plata. Foto: EFE

El presidente Javier Milei volverá a mostrarse en Mar del Plata este martes como figura central de un evento que ya empieza a consolidarse dentro del universo libertario: La Derecha Fest.

Se trata de un encuentro político-cultural que mezcla discursos, música y una feria del libro, con un objetivo claro: reforzar lo que sus organizadores llaman “la batalla cultural”.

El video promoción de "La Derecha Fest" que compartió Javier Milei. Créditos: Instagram @derechafest

Promocionado como “el evento más antizurdo del mundo”, se realizará desde las 19:30 en el Horizonte Club de Playa, con entrada libre y gratuita. La expectativa es que convoque a miles de personas.

La actividad es impulsada por la consultora Arcano Strategy Group, el portal La Derecha Diario y la editorial Hojas del Sur. Su antecedente más reciente fue en Córdoba, en julio de 2025, y antes tuvo versiones más chicas en la Ciudad de Buenos Aires y Montevideo.

La Derecha Fest aparece en un contexto donde las expresiones de derecha ganan visibilidad tanto en la Argentina como a nivel internacional. El formato toma referencias de espacios como la CPAC de Estados Unidos y de los festivales políticos que organiza Vox en España.

La imagen promocional de "La Derecha Fest". Foto: Instagram @derechafest

Según Nicolás Márquez, uno de los expositores y biógrafo de Milei, el evento busca combinar ideas y celebración: “Es un espacio para difundir conceptos académicos, pero de forma festiva, con música y una feria del libro”.

La propuesta apunta a reafirmar los ejes ideológicos de La Libertad Avanza (LLA): defensa del libre mercado, crítica al Estado interventor y reivindicación de valores tradicionales ligados a la vida, la familia y la propiedad privada.

Además de las charlas, habrá una feria con libros de autores locales como Márquez y Agustín Laje, y de referentes internacionales del liberalismo económico como Friedrich Hayek y Murray Rothbard, habituales en el discurso del propio Milei.

El presidente Javier Milei en Mar del Plata. Foto: Teleshow

En síntesis, La Derecha Fest funciona como una puesta en escena del ideario libertario: un acto político disfrazado de festival, donde el mileísmo celebra su avance cultural y busca seguir ampliando su base de apoyo.

Los oradores de La Derecha Fest

La Derecha Fest de este martes será conducida por los diputados nacionales Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo. El senador bonaerense Guillermo Montenegro, que se tomó licencia como intendente de General Pueyrredon en diciembre, será uno de los oradores a modo de anfitrión.

Otro de los expositores será Gabriel Ballerini, pastor evangelista y teólogo que promueve la defensa de los “valores cristianos”. Con un perfil similar, estará Patricia Soprano, dirigente provida, abogada y emprendedora que ha mantenido una participación activa en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La agenda próxima de Milei

El presidente arribará este lunes a Mar del Plata. A las 20:30, participará del “Tour de la Gratitud”, donde se encontrará con el público en Güemes y Avellaneda para agradecer el respaldo en los últimos comicios y ratificar el rumbo de su gestión.

Javier Milei asistirá a la obra de teatro de su exnovia, Fátima Flórez. Foto: Reuters.

En tanto, el martes cerrará La Derecha Fest y se prevé que asista entrada la noche a la obra de teatro de su exnovia, Fátima Flórez.