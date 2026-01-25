Álvaro Uribe y Javier Milei. Foto: NA.

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe destacó en las últimas horas el rol del mandatario argentino, Javier Milei, en la batalla cultural del continente al asegurar que su llegada al poder rompió con el relato tradicional de la política regional.

Según trascendió, durante una conferencia brindada en la Universidad Espíritu Santo, el dirigente colombiano afirmó que “Milei cometió un gran acierto” al introducir una narrativa que confronta directamente con las ideas de los sectores progresistas y de izquierda que, según su visión, dominaron la formación de las generaciones anteriores.

El elogio de Álvaro Uribe a Javier Milei. Video: X.

Para Uribe, el aporte de Milei fue fundamental para revalorizar la figura del sector privado frente a décadas de estigmatización. “A mi generación la formaron con que el empresario no importaba, que era solamente un esclavista”, recordó el exmandatario, quien contrapuso esa enseñanza con el presente: “Gracias a Milei le dieron una literatura diferente a América Latina”.

Estas declaraciones fueron celebradas por el propio presidente argentino, quien compartió el fragmento de la intervención en sus redes sociales este domingo por la mañana.

Asimismo, el referente político de Colombia aprovechó el espacio para advertir sobre los riesgos de los modelos autoritarios y la falta de memoria histórica en la juventud.

Javier Milei. Foto: REUTERS

“No podemos dejar que los jóvenes, por falta de formación e ilustración, los lleven a desconocer este maltrato a cinco generaciones de cubanos y a tres generaciones de venezolanos”, enfatizó Uribe.

Sus palabras también incluyeron una velada crítica a la gestión de Gustavo Petro, con quien Milei mantiene una relación de alta tensión diplomática y cruces ideológicos constantes.