El Gobierno avanza con la privatización de represas hidroeléctricas. Foto: Wikipedia

El Gobierno puso en marcha la privatización y el nuevo esquema de funcionamiento de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, las cuatro represas hidroeléctricas que ya pasaron a manos privadas. A través de la Resolución 19/2026 en el Boletín Oficial del miércoles 28 de enero, ordenó cómo van a operar y cobrar desde ahora en el mercado eléctrico.

Las represas involucradas formaron parte de un proceso iniciado con la licitación abierta el pasado 20 de agosto de 2025. En los pliegos establecidos, se fijaron condiciones: por ejemplo, que los oferentes no superen el 20% de la generación eléctrica del país y que no participen empresas públicas provinciales o municipales.

El Ejecutivo espera que estas privatizaciones generen una nueva fase de inversión en infraestructura, menores costos operativos y mayor competitividad para el sector, aunque algunas provincias y actores locales ya advirtieron sobre el impacto en la soberanía energética y el control de recursos.

Son cuatro las centrales hidroeléctricas que preparan para la venta. Foto: Agendar Web

Cómo van a operar las cuatro represas hidroeléctricas que privatizó el Gobierno

La resolución puso en funcionamiento el nuevo régimen privado de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Además, definió cómo venderán la energía, cómo cobrarán, qué parte quedará regulada y cómo se integrará todo al mercado eléctrico sin afectar el abastecimiento.

Las represas ya pasaron a manos privadas

El Estado vendió el 100% de las acciones de esas represas y las adjudicó a:

Central Puerto

Edison Holding

BML Energía

La toma de posesión efectiva fue el 9 de enero de 2026. Desde ese día, las empresas privadas son las responsables de operar las represas y comienzan los contratos de concesión por 30 años.

Cómo van a vender la energía que generan

La resolución estableció que la electricidad producida se divide en dos partes:

Energía regulada:

Tiene precios fijados por contrato.

Se vende bajo reglas del Estado.

Sirve para garantizar abastecimiento y previsibilidad.

Energía liberada:

Se puede vender libremente en el Mercado Spot (precio del día) o mediante contratos privados (Mercado a Término).

Acá las empresas pueden ganar más si el precio es alto. Es decir, una parte está controlada y otra parte es negocio libre.

Javier Milei. Foto: REUTERS

Cómo y cuánto van a cobrar las empresas

La resolución le dice a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) cómo liquidar energía, potencia, regalías, además de informar con qué precios base y cómo se actualizan esos valores. Un dato clave es que los precios se actualizarán con inflación de Estados Unidos (PPI y CPI), no con inflación argentina.

Qué dólar se usa si los valores están en moneda extranjera

Si el contrato no dice explícitamente qué tipo de cambio usar, se tomará el dólar oficial del Banco Central del último día hábil del mes.

Se garantizará que no haya cortes ni desorden en el sistema

Uno de los puntos centrales del texto es asegurar que la transición no afecte el suministro eléctrico ni genere problemas en la operación, en la facturación ni en los pagos entre empresas. Por este motivo, se le dará a CAMMESA instrucciones técnicas muy precisas para que todo siga funcionando “como siempre”, pero con nuevos dueños.

Cómo se pagan las regalías a las provincias

Las regalías hidroeléctricas las seguirá liquidando CAMMESA y se pagan a las provincias (Neuquén y Río Negro principalmente). Es decir, se calculan sobre toda la energía producida, no solo la vendida.