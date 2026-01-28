Patricia Bullrich, senadora de la Nación. Foto: NA

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, comenzará este miércoles las primeras reuniones del año con titulares de otras bancadas para acercar posiciones sobre el tratamiento de la Reforma Laboral, un proyecto que el oficialismo pretende sancionar durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Está previsto que estos primeros intercambios entre Bullrich y otros bloques sean virtuales, después de las primeras conversaciones informes que la ex ministra de Seguridad mantuvo durante este martes.

Hay que mencionar que el proyecto ya cuenta con dictamen de mayoría, aunque Unión por la Patria (UxP) presentó un dictamen de minoría en rechazo a la iniciativa.

Patricia Bullrich. Foto: X @PatoBullrich

Bullrich parte de un piso de 21 senadores propios, a los que podrían sumarse otros tantos del PRO. También la UCR podría aportar 10 senadores a las negociaciones a favor que quiere llevar a cabo el Gobierno.

El panorama general en el Senado se presenta favorable para el Gobierno, pero no exento de riesgos. La construcción de mayorías deberá sostenerse no solo en la votación en general, sino también en el tratamiento en particular, donde podrían emerger objeciones sensibles.

En ese sentido, el Ejecutivo deberá dar respuestas concretas a los reclamos de los gobernadores, especialmente sobre los artículos que impactan en impuestos coparticipables, como Ganancias, si pretende asegurar el éxito legislativo de la reforma.

Diego Santilli sigue la rosca con los gobernadores

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene activas las reuniones con gobernadores en busca de apoyos y viajará esta semana a las provincias de Corrientes y Misiones para entrevistarse con los mandatarios Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua, respectivamente.

De concretar ambos respaldos, la suma de apoyos a la Casa Rosada para la reforma laboral ascendería a 10 provincias. Es que el Gobierno ya consiguió el respaldo de ocho gobernadores: Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta); Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

La Libertad Avanza buscará sancionar durante febrero el proyecto de “Modernización” Laboral, la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, además de la reciente incorporación de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad.