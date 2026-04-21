Javier Milei busca eliminar las PASO. Foto: prensa.

Javier Milei anunció este martes que el Ejecutivo enviará mañana el proyecto de reforma laboral al Congreso. A través de un breve posteo en su cuenta de la red social X, el presidente anticipó que la iniciativa incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento electoral y ficha limpia.

“Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. Viva la libertad carajo”, cerró el mandatario en su mensaje, donde sostuvo que la iniciativa busca “terminar con la impunidad” y cuestionó el actual sistema electoral al afirmar que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.

Además, planteó que el nuevo esquema de financiamiento apuntará a evitar que la política se sostenga con recursos públicos y remarcó que la reforma busca “terminar con los privilegios” en el ámbito político.

Milei anunció que enviará al Congreso la reforma electoral. Foto: Captura

Milei no mencionó otros cambios que el oficialismo tenía en mente dentro de la reforma política, como -entre otros- las modificaciones sobre la composición jurídica de los partidos y la cantidad de afiliaciones necesarias para conservar la personería.

En tanto la decisión de sumar ficha limpia se basa en que puede servir para reabrir una discusión con bloques opositores que reclaman restricciones para candidatos con condenas confirmadas.

De esta manera, el envío del proyecto abre una nueva etapa de negociaciones en el Congreso, en las cuales el Gobierno deberá definir en qué cámara empezará la discusión y si logra reunir los apoyos para aprobar un paquete que combina reformas electorales sensible.

En ese contexto, desde el oficialismo admiten que la eliminación de las PASO es uno de los puntos que más resistencia genera tanto entre aliados como en la oposición.