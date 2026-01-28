El sable corvo se exhibe en el Museo histórico Nacional

Javier Milei firmará un decreto para que el sable corvo que perteneció al General Don José de San Martín deje de ser custodiado por el Museo Histórico Nacional. El traspaso de la emblemática reliquia se implementará a partir del 7 de febrero próximo en el marco de los actos por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, de acuerdo a la información oficial difundida

Según se supo, la custodia pasará a ser del Regimiento de Granaderos a Caballo en su cuartel del barrio porteño de Palermo después de permanecer durante más de una década en el Museo Histórico Nacional. Milei será quien entregue formalmente el sable en la ceremonia según informó la Municipalidad de San Lorenzo.

Desde el Secretaría de Cultura de la Nación confirmaron que la restitución será concretada tras la firma del decreto presidencial, que incluirá la fundamentación e informe técnico correspondiente. Aún no se definió la fecha exacta de la firma, pero se espera que ocurra el día previo al acto oficial en Santa Fe.

El Gobierno restituirá la custodia del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo. Foto: Argentina.gob.ar

La decisión oficial apunta a asegurar “la correcta administración, preservación y seguridad de un bien histórico del Estado Nacional. Devolverles a los suyos lo que es propio”, según consta en el borrador del decreto al que tuvo acceso Infobae. La vinculación entre el sable y el Regimiento tiene antecedentes: desde 1967, la unidad militar era responsable de su custodia y en 2015 fue trasladado al Museo Histórico Nacional durante la gestión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Desde el Secretaría de Cultura remarcaron que el regreso de la reliquia al cuartel no disminuirá el valor patrimonial del Museo Histórico Nacional, que cuenta con una reserva de piezas de enorme valor histórico y seguirá abierta al público con normalidad.

Milei podría volver a viajar a EEUU para participar de un evento en la residencia de Trump

Javier Milei está analizando la posibilidad de volver a viajar a Estados Unidos en las próximas semanas para participar de un evento de alto perfil que se realizaría en Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida. La participación del mandatario argentino aún no está completamente confirmada, pero desde su entorno explicaron que “es posible” que forme parte de la agenda internacional del país.

El evento que se está evaluando es la Hispanic Prosperity Gala 2026, organizado por la plataforma Latino Wall Street y está previsto para el 10 de febrero en el mencionado complejo de Mar-a-Lago, donde se pretende reunir a dirigentes políticos, empresarios, diplomáticos y figuras del espectáculo del mundo latino. Desde el Gobierno señalaron que la posible asistencia de Milei se enmarca en la estrategia oficial de fortalecer la relación con Estados Unidos, junto con la gira que ya confirmó para marzo, cuando el presidente participará del “Argentina Week” en Nueva York para promover inversiones.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

Entre los invitados al encuentro en Mar-a-Lago se mencionan figuras destacadas del ámbito político y empresarial, como Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil; el embajador Peter Lamelas; y otras personalidades de perfiles conservadores y mediáticos, lo que refleja el perfil mixto del evento entre política, negocios y agenda cultural.

Si Milei finalmente asiste, sería un nuevo avance en su relación con la política estadounidense y con sectores afines ideológicamente a su gestión, en un contexto donde el Ejecutivo busca consolidar lazos internacionales mientras impulsa su estrategia económica y diplomática.