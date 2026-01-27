Javier Milei y Manuel Adorni. Foto: X/@madorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró este martes la caída del riesgo país y afirmó que el Gobierno hizo “lo que había que hacer” para alcanzar un mínimo histórico.

“Es el resultado de haber hecho lo que había que hacer. Fin”, escribió Adorni en su cuenta de X, texto que acompañó con una imagen que comparaba los valores del indicador medido por JP Morgan en 2022 y 2026.

El Gobierno celebró la caída del riesgo país.

A cuánto quedó el riesgo país

El riesgo país cayó a 501 puntos a poco de iniciarse las operaciones de este martes 27 de enero producto de un nuevo aumento en el precio de los bonos. El descenso ubica a Argentina a un paso de poder volver a los mercados de deuda y refinanciar vencimientos de capital.

La mejora registrada en el índice que elabora JP Morgan está vinculada a un nuevo avance en las cotizaciones de los bonos argentinos, que mostraban subas desde el inicio de la rueda. Un riesgo país más bajo abriría la posibilidad de que el país vuelva a financiarse en los mercados internacionales con tasas inferiores al 10%, lo que permitiría comenzar a refinanciar los compromisos de deuda previstos para este año.

De esta manera, el riesgo país está a poco de perforar los 500 puntos y se trata de un récord que no se percibía desde 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. En aquel entonces, en el mes de junio había tocado el piso de los 507 puntos.

Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street.

Las acciones argentinas también operan con tendencia positiva este martes 27 de enero: en Wall Street, los activos locales registran subas superiores al 2%, encabezadas por YPF (2,6%), Banco Macro (2,4%) y Central Puerto (2,3%). En el mercado local, el S&P Merval de la Bolsa porteña avanza 1,7% en pesos y 1,8% medido en dólares.

En el mercado cambiario, el dólar inicia la segunda rueda de la semana con un incremento de $5 en las pizarras del Banco Nación, donde cotiza a $1465. En el segmento mayorista, la divisa sube $2 y se negocia a $1439,50, ubicándose por debajo del techo de $1559,78 fijado para este martes por el esquema de bandas cambiarias.