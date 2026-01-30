El gobernador de Corrientes y el ministro del Interior de la Nación se reunieron con el foco puesto en la Reforma Laboral. Foto: Cuenta de Twitter de Juan Pablo Valdés

Diego Santilli consiguió el apoyo del gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, para la Reforma Laboral que el Ejecutivo quiere sancionar durante las sesiones extraordinarias de febrero. “Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, dijo el ministro del Interior.

Durante la reunión realizada en la Casa de Gobierno de Corrientes, ambos destacaron las acciones conjuntas articuladas entre el Gobierno nacional y provincial y coincidieron en “la necesidad de que el Congreso apruebe la reforma laboral”. Por su parte, Valdés sostuvo: “Es altamente positivo que se discuta la modernización laboral sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores. Hay una apuesta del Gobierno nacional a que el mercado laboral crezca. Es una normativa nueva que busca generar más trabajo de acá para adelante”.

La reunión se llevó adelante en la Casa de Gobierno de Corrientes. Foto: Cuenta de Twitter de Juan Pablo Valdés

Con Valdés, Santilli alcanzó el respaldo de nueve gobernadores: Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta); Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut).

Mientras tanto, los interlocutores del Poder Ejecutivo militan el proyecto no solo en el contacto con los gobernadores, senadores y diputados, sino con actividades relativas a saldar las dudas de los actores involucrados. En paralelo, algunas voces admiten que puede haber lugar a cambios durante el tratamiento en el Congreso.

Como parte de esa tarea, La Libertad Avanza impulsó una serie de actividades, como el conversatorio del jueves 29 de enero encabezado por Adorni para responder las dudas de los sectores que guardan algunos resquemores, como el empresariado. El jefe de Gabinete convocó a una nueva reunión de la mesa para el próximo miércoles 4 de febrero en medio del inicio del período de sesiones extraordinarias y en la previa al tratamiento de la ley programado para el miércoles 11.

Inundaciones en Corrientes: qué acordaron Santilli y Valdés

En paralelo, Santilli le adelantó que enviará Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por 3000 millones de pesos a Corrientes en el marco de la asistencia solicitada para paliar la crisis que atraviesa la provincia por las inundaciones en los municipios de San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía, según informó el Gobierno en un comunicado.