El funcionario habló tras la reunión con gobernadores dialoguistas. Foto: Captura de pantalla TN

Diego Santilli brindó declaraciones a la prensa en horas del mediodía de este jueves 29 de enero tras la reunión que tuvo con gobernadores dialoguistas, con quienes lleva adelante una búsqueda de consenso en el marco del proyecto de Reforma Laboral que el Gobierno quiere aprobar en el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso. El ministro del Interior de la Nación calificó el encuentro como positivo y también habló de otros temas, como las rutas nacionales y los incendios en la Patagonia.

“Una reunión más también positiva como la venimos llevando adelante con gobernadores. Mientras Argentina tenga modernización laboral, formalización de sus trabajadores que hoy están en la informalidad, más de la mitad de los trabajadores de la Argentina no tienen formalización”, introdujo. “Obviamente estamos trabajando sobre las cuentas fiscales de cada una de las provincias entendiendo que los argentinos queremos que haya baja de impuestos como lo está llevando el presidente adelante”, agregó.

El ministro del Interior dialoigó con la prensa.

En este sentido, Santilli dijo que está haciendo un trabajo en conjunto entre los mandatarios provinciales y el Gobierno nacional, mencionando la labor del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo. “Yo los escucho, también está el tema de las rutas nacionales. Con los incendios hemos trabajado”, precisó.

“Nosotros hemos estado desde el primer día de diciembre con el AFE -Agencia Federal de Emergencias-, con la ministra Monteoliva, con todo el equipamiento, los aviones y helicópteros hidrantes. Hemos estado. Yo he acompañado también, el presidente ha mandado recursos en el caso de Chubut, estamos viendo el caso Corrientes también que está con el tema inundaciones”, sostuvo.

En la antesala de la reunión de la mesa política del Gobierno que encabezarán Karina Milei, Manuel Adorni y Santiago Caputo como los más importantes, Diego Santilli dijo que se incorporará posterior al encuentro con gobernadores. “Lo de la Emergencia Ígnea lo tiene el jefe de Gabinete, calculo que lo veremos en las próximas horas”, dijo. Y para cerrar, se mostró confiado con la sanción de la Reforma Laboral: “Yo soy muy optimista”.

El ministro del Interior dijo presente en la reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Noticias Argentinas

El Gobierno se mueve por la Reforma Laboral: Patricia Bullrich empezó las reuniones en el Senado para sumar apoyo

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, comenzó este miércoles las primeras reuniones del año con titulares de otras bancadas para acercar posiciones sobre el tratamiento de la Reforma Laboral, un proyecto que el oficialismo pretende sancionar durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Bullrich parte de un piso de 21 senadores propios, a los que podrían sumarse otros tantos del PRO. También la UCR podría aportar 10 senadores a las negociaciones a favor que quiere llevar a cabo el Gobierno. El panorama general en el Senado se presenta favorable para el Gobierno, pero no exento de riesgos. La construcción de mayorías deberá sostenerse no solo en la votación en general, sino también en el tratamiento en particular, donde podrían emerger objeciones sensibles.

Patricia Bullrich. Foto: NA

En ese sentido, el Ejecutivo deberá dar respuestas concretas a los reclamos de los gobernadores, especialmente sobre los artículos que impactan en impuestos coparticipables, como Ganancias, si pretende asegurar el éxito legislativo de la reforma.