El presidente Javier Milei junto a sus ministros en Casa Rosada. Foto: NA.

Con intenciones de concretar la aprobación de la Reforma Laboral, el Gobierno se muestra dispuesto a revisar algunos puntos del articulado, pero se resiste a modificar un capítulo importante como la reducción del Impuesto a las Ganancias, motivo por el cual generó tensión con los gobernadores tras el intenso reclamo. Este tema estuvo presente durante la reunión de mesa política que se llevó adelante este jueves 29 de enero, donde se resolvió la ejecución de la Ley de Emergencia Ígnea por los incendios en la Patagonia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

“Los gobernadores están en contra de la baja de impuestos. Es un delirio, pero todavía no definimos”, sostuvo un integrante del intercambio que tiene lugar en las oficinas del Ministerio del Interior de planta baja. Además, hay quienes deben negociar con piezas importantes del Ejecutivo como Diego Santilli: el ministro del Interior debe receptar los reclamos y ofrecer soluciones para acumular respaldos que le permitan al oficialismo anotarse un nuevo triunfo legislativo.

La mesa política del Gobierno este lunes 26 de enero. Foto: prensa Gobierno.

En la misma posición están la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes deben articular con los legisladores aliados que también hacen públicos algunos reparos al articulado diseñado por los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

La decisión de no ceder en la reducción de Ganancias para sociedades afectaría la recaudación provincial y parece ser la posición mayoritaria de gran parte del reducido círculo designado por Milei. Mientras tanto, los interlocutores del Gobierno militan el proyecto no solo en el contacto con los mandatarios provinciales, senadores y diputados, sino con actividades relativas a saldar las dudas de los actores involucrados. En paralelo, algunas voces admiten que puede haber lugar a cambios durante el tratamiento en el recinto.

Javier Milei en el Congreso. Foto: Reuters

Cabe remarcar que La Libertad Avanza impulsó una serie de actividades en este contexto, como el conversatorio del pasado jueves 29 de enero para responder las dudas en torno al proyecto de Reforma Laboral de los sectores que guardan algunas dudas, como el empresariado. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una nueva reunión de la mesa para el próximo miércoles 4 de febrero en medio del inicio de sesiones extraordinarias del Congreso que comenzará el lunes. La nueva instancia de debate tendrá lugar en la previa al tratamiento de la ley pautada para 11 de febrero.

La advertencia del gobernador de Salta tras la reunión con Santilli: “No podemos seguir resignando fondos que son de la provincia”

Gustavo Sáenz habló con la prensa a la salida de la reunión que los gobernadores tuvieron con Diego Santilli en Buenos Aires. El mandatario de Salta dejó en claro que acompañará el proyecto de Reforma Laboral dado que hay que “modernizar una ley viejísima”, mencionó que cayó la recaudación de las provincias y realizó una contundente advertencia al gobierno de Javier Milei: “Buscamos algún tipo de compensación para no seguir resignando fondos, tenemos que resolver los problemas de la gente”.

Pasadas las 12 del mediodía de este jueves 29 de enero, Sáenz profundizó en torno a la reunión con el ministro del Interior y previo al encuentro que tendrá la mesa política del Gobierno en Casa Rosada. “Nosotros tenemos una agenda provincial con problemas y realidades que no son las mismas que están acá. Desde el principio hemos acompañado este proceso de Modernización Laboral, hemos planteado algún tipo de modificaciones que seguramente lo hablarán en la mesa política y esperemos que lleguemos a alguna solución”, sostuvo.

El gobernador de Salta mantuvo una reunión con Santilli.

“La recaudación de las provincias ha caído con el IVA y falta de consumo y también se lo hemos planteado. Eso nos golpearía fiscalmente muchísimo, por eso buscamos alternativas, algún tipo de compensación para no seguir resignando fondos de las provincias porque, en definitiva, nosotros tenemos que resolver los problemas de la gente”, soltó.

En el caso de Salta, la recaudación cayó casi 80 mil millones de pesos y Sáenz dijo que está buscando alternativas. “Hemos planteado que busquemos para no seguir resignando fondos. pueden usarse algún otro tipo de impuestos, como el Impuesto Al Cheque, que hemos resignado y era coparticipable en la época de Macri con el consenso fiscal. Lamentablemente no lo hemos recuperado nunca más. No podemos seguir resignando fondos que son de la provincia cuando día a día nos vemos afectados también en la coparticipación”, advirtió.