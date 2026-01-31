La estación Morón de la línea Sarmiento. Foto: Argentina.gob.ar

El transporte público en Argentina es uno de los rubros más buscados por la gente para estar al tanto de los servicios de trenes, colectivos y subtes. En esta oportunidad, lo que se anunció fue un posible paro total de trenes por parte del gremio La Fraternidad tras la falta de acuerdo salarial con el Gobierno.

La noticia se dio a conocer durante este sábado 31 de enero y la medida de fuerza se ejecutaría frente a la oferta de aumento de tan solo 1% de recomposición salarial para enero. El gremio La Fraternidad se opuso rotundamente y los servicios de trenes podrían verse interrumpidos.

Trenes Argentinos. Foto: NA

Transporte público: cuándo podría haber paro de trenes

Se llevaría a cabo el próximo jueves 5 de febrero y la medida está supeditada a un cambio rotundo por parte del Gobierno para mejorar el acuerdo salarial. De lo contrario, se ejecutará y el servicio estará interrumpido toda la jornada.

La decisión final se comunicará este lunes 2 de febrero a través de un comunicado oficial del gremio La Fraternidad, cuando escuchen nuevas ofertas en la reunión de paritarias.

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad

El trasfondo de las paritarias: qué pasó tras el posible paro total de trenes

En el contexto de las discusiones paritarias, el sindicato comunicó el pasado miércoles 28 de enero que alcanzó un entendimiento para una recomposición salarial cercana al 18% destinada a los trabajadores de las empresas FEPSA, NCA y FERROSUR a abonarse en un esquema de tres meses. De acuerdo con lo pactado, el incremento se aplicará de manera escalonada: un 4% correspondiente a enero, un 6% en febrero y el tramo restante en marzo.

A eso se suman montos no remunerativos durante los dos primeros meses y una instancia de revisión fijada para el 15 de abril, con el objetivo de “cerrar el periodo paritario”. En paralelo, fuentes de Trenes Argentinos señalaron este sábado 31 de enero que, hasta el momento, no recibieron notificación alguna sobre “ningún tipo de medida de fuerza”, a pesar de la advertencia de La Fraternidad.

Omar Maturano, secretario general del Sindicato La Fraternidad. Foto: NA.

En sus más recientes apariciones públicas, Omar Maturano, secretario general del gremio, remarcó que la cuestión “no es solamente salarial, sino también el estado del material rodante, que se va cayendo”. Y añadió: “Si nos quedamos sin industria, nos quedamos sin salario”.

Además, sostuvo: “Perdimos aproximadamente un 35, 38% del salario. Dicen que no hay inflación, que no hay emisión, pero sí hay deuda, hay bonos y eso es emisión”. Por último, Maturano cuestionó los recientes cambios en la estructura de la Secretaría de Transporte al señalar que “no sabemos con quién hablar, con quién discutir, porque cada tres meses, seis meses, ocho meses nos cambian la gente que está a cargo del ferrocarril”.