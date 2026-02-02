Senado de la Nación. Foto: NA

Las sesiones extraordinarias en el Congreso tendrán lugar del 2 al 27 de febrero y el Gobierno mantiene la expectativa de tratar el Proyecto de Ley de Reforma Laboral el día 11 o 12 del mismo mes. Patricia Bullrich, como jefa del bloque oficialista en el Senado, considera que tiene los votos para aprobarlo sin trabas con 23 apoyos de los dialoguistas de la Cámara Alta.

Por otro lado, existe un silencio por parte del resto de los senadores que alerta en menor medida al Gobierno; el kirchnerismo no se ha pronunciado sobre el tema y esperan ver cómo se desarrollará el debate en el recinto. El oficialismo ha buscado desviar la atención sobre este proyecto de ley y ha buscado apoyos de manera descentralizada mediante reuniones de Diego Santilli con gobernadores, ya sea en sus provincias o en Casa Rosada; y Patricia Bullrich con distintas comisiones empresariales en su despacho.

Santilli y Bullrich Foto: Collage creado por Canal 26

Cómo evoluciona el debate legislativo

El oficialismo cuenta con un interbloque de 21 senadores aunque necesitan 37 para el quórum que irán a buscar en la UCR, el PRO y partidos minoritarios provinciales. La bancada presidida por Eduardo Vischi tiene 10 votos, Martín Goerling podría aportar tres votos clave del PRO y algunos “sueltos” podrían hacer la diferencia.

Además, el Gobierno buscaría aprobar la modificación de la Ley de Glaciares, aprobar el acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR; y la designación de Fernando Iglesias como embajador en Europa. Las últimas dos cuestiones implican armado de comisiones, un territorio siempre complejo que genera un amplio debate ya que todos quieren ser parte.

Fernando Iglesias Foto: -

Punto por punto: los congresistas que darían su visto bueno

Salta : el gobernador Gustavo Sáenz aportaría el voto de la senadora Flavia Royón.

Tucumán : Osvaldo Jaldo aportaría el voto de Beatriz Ávila y tiene en duda a Sandra Mendoza.

Catamarca : Raúl Jalil aportaría el respaldo del senador Guillermo Andrada y de los diputados del bloque Elijo Catamarca, encabezados por Sebastián Nóblega.

Jujuy : Carlos Sadir aún no se ha pronunciado sobre el tema.

Neuquén: Rolando Figueroa aportaría el visto bueno de Julieta Corroza en senadores.

Qué pide la oposición a la Ley

El peronismo es el mayor opositor de La Libertad Avanza en el Congreso por el artículo 191 que reduciría los fondos coparticipables al bajar la escala del impuesto a las Ganancias de las sociedades.

Impuesto a las Ganancias. Foto: Unsplash.

El senador Adán Bahl y los diputados Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Blanca Osuna y Marianela Marclay advirtieron que “esta baja de la alícuota impacta en una menor recaudación del impuesto y, por ende, en una reducción de la coparticipación para las provincias y, por la ley provincial de coparticipación, en menores ingresos para los municipios”.