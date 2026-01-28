Javier Milei presentando el Presupuesto 2025 en el Congreso. Foto: Reuters

Argentina se incorporó como miembro fundador del Consejo de la Paz, el organismo internacional impulsado por Donald Trump presentado durante el Foro Económico Mundial de Davos. Su adhesión representó un movimiento relevante en el vínculo bilateral con Estados Unidos y al mismo tiempo, un primer gesto concreto del giro en política exterior que promueve el presidente Javier Milei. En ese marco, el Gobierno nacional confirmó que llevará su tratamiento al Congreso para ratificar la decisión tomada en Suiza.

Ambos gobiernos coincidieron en la intención de avanzar hacia un desplazamiento gradual de varios organismos multilaterales tradicionales con el objetivo de construir un nuevo esquema de relaciones internacionales por fuera de la órbita de las Naciones Unidas. De hecho, este martes 27 de enero, la cuenta oficial del Consejo de Paz anunció oficialmente la incorporación de los países fundadores, entre los que figura Argentina.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

El grupo inicial incluye a Camboya, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Bulgaria, Hungría, Egipto, El Salvador e Indonesia. Durante la apertura en Davos, la firma de la carta fundacional contó además con la participación de autoridades de Baréin y Marruecos.

Una fuente importante de Casa Rosada le confirmó a Infobae que para que que la Argentina pueda integrar plenamente el nuevo organismo, el Gobierno deberá obtener primero la ratificación del Congreso. Es por eso que desde el Ejecutivo señalaron que ya trabajan en la redacción del proyecto, aunque aclararon que por el momento, no está previsto que ingrese en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero y podría ser enviado después de marzo.

Actualmente, las comisiones permanentes de Relaciones Exteriores y Culto tanto de la Cámara de Diputados como del Senado aún no están constituidas. En Diputados, quien encabezó esa comisión hasta hace un mes y medio fue Fernando Iglesias, quien fue designado como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea.

Javier Milei y Karina Milei en el Congreso. Foto: EFE

Una de las dos vicepresidencias estaba en manos de Juliana Santillán, quien aparece como posible candidata para asumir como titular. En el Senado, el cargo había sido ratificado para el período 2025 en favor del formoseño Francisco Paoltroni.

Desde el oficialismo, estiman que la conformación de las comisiones no demorará demasiado. De hecho, el decreto firmado por Milei que fija el temario parlamentario incluye la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, cuyo tratamiento se iniciaría en Diputados.

En ese contexto, Trump afirmó recientemente que el nuevo organismo podría convertirse en “uno de los organismos más trascendentales jamás creados” al destacar la incorporación de 59 países al proceso de paz en Medio Oriente. La expansión refuerza la estrategia del presidente estadounidense de posicionar a su país por fuera de estructuras tradicionales como la ONU.

Por qué Argentina está exenta de pagar la membrería de 1000 millones de dólares por integrar el Consejo de la Paz

Según la información oficial del Consejo, los países que aspiren a contar con un “asiento permanente” deberán abonar USD 1.000 millones. Argentina quedó exenta de ese pago, ya que se incorporó en carácter de “invitada”, aún no definió ese tipo de afiliación y contará con un plazo de gracia de tres años para decidirlo. El liderazgo del Consejo de Paz está concentrado en Donald Trump, quien tiene poder de veto sobre todas las resoluciones y controla la agenda institucional con un comité ejecutivo integrado por como Marco Rubio, Jared Kushner, el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Qué dijo Trump tras la creación del Consejo de la Paz y cuáles son los ejes centrales

Durante su discurso en Davos, Trump agradeció especialmente el trabajo de Steve Witkoff y Jared Kushner en la liberación de rehenes y la coordinación de la ayuda humanitaria en Gaza. “La combinación del Consejo de Paz con el tipo de personas que tenemos aquí, junto con las Naciones Unidas, puede ser algo muy, muy único para el mundo”, afirmó.

Entre los ejes centrales del plan de 20 puntos del Consejo de Paz, el objetivo inmediato es poner fin al conflicto entre Israel y Hamas, además de impulsar la reconstrucción y la administración civil de la Franja de Gaza. Los estatutos prevén que un comité tecnocrático palestino asuma de manera transitoria la gestión del territorio, mientras la Junta coordina el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) para sostener el alto el fuego y desarmar a los grupos insurgentes.

Donald Trump en la presentación del Consejo de Paz en Davos. Foto: REUTERS

La agenda del Consejo también contempla la intervención en otros escenarios de conflicto global, como la guerra en Ucrania y la denominada “Operación Martillo de Medianoche”, orientada a frenar el programa nuclear de Irán. Además, Trump mencionó la crisis en Venezuela y la erradicación del ISIS en Siria al repasar las distintas mediaciones impulsadas por Estados Unidos.

“Mucha gente no sabía en 2020 que algunas de esas guerras estaban ocurriendo. Y algunas de ellas llevaban, en un caso, 32 años, en otro caso, 35 años, y en otro, 37 años. Nos alegró mucho detener la guerra que había comenzado entre India y Pakistán, dos naciones nucleares. Y me sentí muy honrado cuando el primer ministro de Pakistán dijo que el presidente Trump salvó 10 y quizás 20 millones de vidas al lograr que eso se detuviera justo antes de que ocurrieran cosas malas. Como presidente, puse fin a esas ocho guerras en nueve meses, incluyendo Camboya y Tailandia. Y, por cierto, muchos de los líderes están aquí. Kosovo y Serbia, la República del Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía. Estamos trabajando en eso ahora mismo”, sostuvo Trump en Davos.