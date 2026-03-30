Sandra Pettovello junto a las autoridades de cada área del Ministerio de Capital Humano. Foto: X @MinCapHum_Ar

El Ministerio de Capital Humano informó este lunes que el Gobierno apelará el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 63 que dispuso la suspensión cautelar de un conjunto de artículos de la reforma laboral. La presentación se realizará con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, según indicó la cartera en un comunicado.

“El Ministerio rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia”, indicó el organismo.

El comunicado oficial de Ministerio de Capital Humano sobre la suspensión cautelar de varios artículos de la reforma laboral. Foto: X @MinCapHum_Ar

La decisión oficial se conoció horas después de que trascendiera la resolución judicial que hizo lugar a un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y frenó de manera provisoria la aplicación de parte de la ley 27.802, vinculada a la reforma laboral.

El objetivo del Ejecutivo es revertir la medida cautelar para restituir la vigencia de los artículos cuestionados mientras continúa la discusión de fondo en la Justicia.

La defensa oficial del Ministerio de Capital Humano

En el mismo comunicado, el Ministerio de Capital Humano ratificó su “firme compromiso” con la ley de Modernización Laboral, sancionada por el Congreso, y la definió como una herramienta destinada a promover la creación de empleo formal, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica.

Además, aseguró que el Gobierno agotará todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia de la norma, al considerar que se trata de una iniciativa respaldada por una “amplia mayoría” legislativa.

La resolución judicial que motivó la apelación tiene carácter cautelar, por lo que la suspensión de los artículos es provisoria y regirá mientras se tramite el proceso principal.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano de la Nación Argentina. Foto: X @MinCapHum_Ar

El juzgado dispuso hacer lugar a la medida cautelar innovativa, ordenó suspender la aplicación de los artículos cuestionados, su inscripción en el Registro Público de Procesos Colectivos y la notificación a las partes.

Según el fallo, la acción fue promovida por la CGT en representación de trabajadores de todo el país, al tratarse de un reclamo de carácter colectivo vinculado con normas que regulan relaciones laborales tanto individuales como colectivas.

En su análisis preliminar, el juez sostuvo que para dictar una cautelar no se requiere certeza absoluta sobre el derecho invocado, sino la verificación de una apariencia razonable de verosimilitud que justifique una tutela preventiva mientras se resuelve el fondo del caso. También, remarcó que la medida busca evitar efectos de difícil reversión si la ley se aplicara antes de una sentencia definitiva.

Los fundamentos en contra de la implementación inmediata de la reforma laboral

El fallo también incorporó el planteo del Estado nacional, que había advertido que suspender una ley aprobada por el Congreso podría afectar el interés público y las políticas impulsadas por el Poder Legislativo.

No obstante, el magistrado señaló que la intervención judicial forma parte del control de constitucionalidad previsto en el sistema institucional y que corresponde garantizar el equilibrio entre los poderes del Estado.

Marcha de la CGT a Tribunales en contra de la reforma laboral. Foto: NA

Entre los fundamentos, el juez destacó además el “peligro en la demora”, al considerar que la implementación inmediata de la reforma podría generar consecuencias sobre contratos y relaciones laborales que luego resultarían complejas de revertir.

El expediente continuará su trámite en la Justicia laboral, donde se analizará el fondo del planteo presentado por la CGT, que cuestiona distintos aspectos de la reforma por considerar que afectan derechos laborales y sindicales.