El jefe de Gabinete visitó LN+ este lunes 2 de febrero. Foto: Captura de pantalla LN+

Manuel Adorni visitó el programa de Luis Majul por LN+ en el marco de los últimos movimientos del Gobierno marcados por la renuncia de Lavagna al INDEC, la apertura de las importaciones, la tensión de Milei con Techint y la actualidad de los sectores que impulsan la economía. En un momento de la entrevista, el jefe de Gabinete cuestionó a quienes “se embanderan” con la industria nacional y hubo un silencio incómodo entre el conductor y el funcionario.

“No queremos que el kirchnerismo utilice como excusa que nosotros estamos falseando los datos de la inflación. De hecho, lo hubiésemos modificado antes si hubiese sido así. Somos respetuosos de los datos y dentro de los datos, somos muy respetuosos con las estadísticas. Y la única manera de mostrarle a la gente si la inflación mejora o empeora o sigue igual es tener datos comparables”, expresó en primera instancia.

Cabe recordar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se preparaba para comenzar el 2026 con una nueva manera de medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, la renuncia de Marco Lavagna como su titular provocó que el Gobierno decida postergar su aplicación. "Se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco tenía como fecha implementarlo ahora. Con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estaba totalmente consolidado”, advirtió Caputo en diálogo con Radio Rivadavia.

“Yo creo que hay un consenso generalizado que la inflación es un tema que no está dentro de las preocupaciones de los argentinos”, sostuvo Adorni. Además, se refirió al caso Techint y la tensión con el Gobierno: “Gana el que tenga el mejor precio. Si te equivocaste, bárbaro, probá en la próxima licitación. En esta y bajo las condiciones que estaba dada la licitación, perdiste. Y te agarran la bandera de la industria nacional...”.

“Nosotros no tenemos que proteger industrias, tenemos que proteger los intereses de todos los argentinos que es precisamente que no tengan que pagar un caño 40% más, que no tengan que pagar una remera cuatro veces más o un jean seis veces más de los que los argentinos lo pueden comprar en otro lado”, añadió Adorni.

El jefe de Gabinete brindó una batería de anuncios. Foto: Captura de pantalla Vocería Presidencial

En ese momento, Majul lo interrumpió para profundizar en este tema y le mencionó que en el camino se pierden puestos de trabajo porque, según el periodista, “hay muchos empresarios que te corren con eso”. Y Adorni contestó: ”Vamos a hacer un ejemplo. Te comprás un jean acá y... vamos a poner números hipotéticos: te sale 100 dólares. Importarlo te cuesta 25. Lo importás y dejás de comprarlo acá. Explicame dónde se pierden puestos de trabajo".

Majul se quedó en silencio casi diez segundos en pleno vivo y el jefe de Gabinete intensificó: “Te escucho, eh”. “No, ahí no, en ese caso no”, atinó a decir el conductor de LN+. “Empieza a trabajar el importador que importa, de los 25 dólares que le pagaste al importador por el producto, te sobran 75. Con los 75 vas a reactivar un montón de sectores”, consideró Adorni, uno de los hombres de confianza de Javier Milei. El otro es Luis Caputo, quien también dialogó con la prensa: en su caso, con Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia.

“Nunca en mi vida compré ropa en Argentina”: Luis Caputo habló de los precios en medio de la apertura de importaciones y crisis en la industria textil

En un contexto marcado por la apertura de las importaciones y la crisis que atraviesa la industria textil, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que nunca adquirió indumentaria en el país debido a los elevados precios y volvió a respaldar la apertura económica. “Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo”, expresó en diálogo con Feinmann por Radio Mitre.

“El sector textil es también un caso emblemático de un sector que ha sido protegido durante muchísimos años, con el cuento de que hay 150.000 familias que trabajan en esto. Pero hay 47 millones de argentinos que han tenido que pagar textiles y calzado dos, tres, cuatro o hasta diez veces lo que valen en el mundo“, precisó Caputo.

El ministro de Economía dialogó con Feinmann por Radio Rivadavia.

En esta misma línea, sostuvo que el proteccionismo “es una medida zonza y que perjudica a los que menos tienen. Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera”.