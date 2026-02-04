Rolando Figueroa supervisó las obras en la Ruta 7: “Conectará al norte neuquino”
“Avanzamos con obras clave como las alcantarillas y cerramos esta etapa con muy buen ritmo”, señaló el gobernador de Neuquén.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, recorrió las obras en la Ruta 7 y afirmó que la traza “reducirá distancias y conectará al norte neuquino”.
“Estamos recorriendo la obra de la Ruta 7, en el tramo Cortaderas, una traza que reducirá distancias y conectará al norte neuquino”, señaló el mandatario provincial.
Y añadió: “Avanzamos con obras clave como las alcantarillas y cerramos esta etapa con muy buen ritmo”.
Por otro lado, Figueroa señaló que para este 2026, se esperan “tener licitados los tres tramos faltantes para completar la ruta”.
“Es una obra estratégica para el desarrollo regional de todo el Alto Neuquén”, cerró el gobernador en su mensaje.
Más leídas