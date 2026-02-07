Reducción de la jornada laboral: el plan del gobierno que podría convertirse en ley. Foto: Unsplash.

La reducción de la jornada laboral volvió a instalarse en la agenda política y laboral del país. Esta vez, el gobierno nacional confirmó que evalúa impulsar un proyecto de ley para disminuir las horas de trabajo semanales, una iniciativa que forma parte de los objetivos estratégicos de la actual gestión y que podría ingresar al Parlamento en caso de no alcanzarse un consenso entre sindicatos y empresarios.

La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, explicó que el tema no fue incluido en la última ronda de Consejos de Salarios con el objetivo de priorizar las negociaciones salariales, aunque remarcó que se trata de un reclamo histórico del PIT-CNT, un compromiso asumido por el Frente Amplio y una meta explícita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

“El Poder Ejecutivo tenía la meta de incluir este tema y de tratarlo mediante conversación tripartita, e hicimos varias propuestas de agenda para tratarlo en el Consejo Superior Tripartito, pero no ha habido acuerdo en que sea un tema de agenda compartida”, señaló Barrios en declaraciones a Radio Monte Carlo.

Frente a la falta de consenso, el gobierno continuará analizando distintas alternativas. Desde el MTSS indicaron que se están estudiando experiencias internacionales y manteniendo conversaciones con la academia y diversos actores del mundo del trabajo.

Por el momento, el proyecto no está formalmente redactado y desde el ministerio buscan avanzar en una construcción colectiva que contemple las particularidades de cada sector, con soluciones adaptadas a las distintas realidades laborales.

Avance de las negociaciones salariales

En paralelo al debate sobre la jornada laboral, la directora nacional de Trabajo confirmó un importante avance en la actual ronda de Consejos de Salarios. Según informó, el 93% de las mesas ya cerraron acuerdos, en su mayoría con participación activa del Poder Ejecutivo.

“En junio vencieron la mayor cantidad de las mesas donde se negocian los salarios y a partir de agosto empezaron a negociar y al día de hoy ya cerraron la mayoría”, indicó Barrios. Las negociaciones concluyeron en sectores clave como salud, servicios domésticos, supermercados y trabajadores rurales, que concentran un alto número de empleados.

Reducción de la jornada laboral: el plan del gobierno que podría convertirse en ley. Foto: rawpixel.com / Roungroat

Sin embargo, aún permanecen abiertas algunas mesas, entre ellas la de la industria láctea. “Decidieron seguir negociando porque priorizaron los acuerdos entre ellos y no que el Poder Ejecutivo tome una decisión, ya sea haciendo una propuesta a votación o un decreto, en caso de que la votación no prospere”, explicó la jerarca.

Pese a estos casos puntuales, Barrios destacó que alrededor del 84% de las mesas alcanzaron acuerdos, y que el 60% de ellos fueron tripartitos, lo que refleja un alto nivel de consenso en la negociación salarial, mientras el debate por la reducción de la jornada laboral sigue abierto y podría definirse en el ámbito parlamentario.