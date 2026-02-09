Reforma Laboral: gobernadores se enfrentan al Ejecutivo por la coparticipación y exigen cambios, pero el oficialismo no cede
Las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias para empresas harían que una de las fuentes principales de ingresos para los fondos coparticipables que se destinan a gasto público de las provincias dejara de existir. Cuánto representa la pérdida en pesos y referida a puntos del PBI, según un informe.
La Reforma Laboral se discutirá esta semana en medio de dichos contrapuestos. El Gobierno afirma que están los votos para aprobarla, el gobernador de Salta denuncia aprietes a los legisladores y el resto de los gobernadores continúan presionando para evitar la pérdida de la coparticipación.
En cuanto a la baja del Impuesto a las Ganancias para empresas que está incluida en el proyecto de ley, la misma recorta la coparticipación provincial y se estima una pérdida de hasta 3 billones de pesos. El Gobierno sostiene que es una cuestión de aumentar la rentabilidad y la inversión.
Los gobernadores aliados como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), entre otros, apoyan la reforma laboral, sin embargo, exigen que Nación asuma el costo fiscal o que la medida se postergue hasta 2027.
Por otro lado, los mandatarios Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Axel Kicillof (Buenos Aires) continúan firmes en el rechazo a la reforma, con o sin Impuesto a las Ganancias.
Quiénes son los más perjudicados
La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), sindicato que representa a los trabajadores del ARCA, estimó que las modificaciones tributarias contempladas en la reforma laboral implicarán una caída de la recaudación anual total equivalente al 1,3% del PBI.
En su informe, Buenos Aires es la provincia más afectada con una pérdida de casi 398 mil millones de pesos. Le siguen Santa Fe y Córdoba con alrededor de 161 mil millones de pesos en pérdida.
En un segundo nivel se encuentra Chaco, con una caída de $90.244 millones. Le siguen Entre Ríos, con una merma de $88.328 millones, y Tucumán, que pierde $86.063 millones. Más atrás aparecen Mendoza, con una reducción de $75.436 millones; Santiago del Estero, con $74.739 millones; y Salta, con $69.338 millones. Luego se ubican Corrientes, con una pérdida de $67.247 millones, y Formosa, que resignaría $65.854 millones.
Cambios en el Fondo de Asistencia Laboral
Si se analiza la pérdida fiscal asociada a la medida, debe tenerse en cuenta que el proyecto redirige tres puntos de las Contribuciones Patronales al Fondo de Asistencia Laboral (FAL). De este modo, esos recursos dejarían de ingresar a la Seguridad Social para pasar a un fondo privado encargado de financiar las indemnizaciones, lo que reduciría los costos de los empleadores, que ya no asumirían directamente los despidos.
Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, esta modificación implicaría una merma de recursos estatales cercana a los 2.500 millones de dólares anuales, en línea con las estimaciones del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETYD-UNSAM). En términos del producto, la pérdida representaría alrededor del 0,5% del PBI, de acuerdo con datos de la AEFIP.