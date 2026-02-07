La advertencia de la CGT a los gobernadores por la Reforma Laboral:

Los horarios y calles donde habrá mayor concentración. Foto: El 1

A pocos días del inicio del debate en el Senado de la Nación por la Reforma Laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) intensificó su ofensiva política contra el proyecto oficial y lanzó un fuerte reclamo dirigido a los gobernadores con influencia sobre los legisladores provinciales. Desde la central obrera, pidieron a los jefes provinciales que “no manden a sus senadores a votar en contra de los trabajadores”, un llamado destinado a cuestionar el voto de los mandatarios que aún no definieron su postura respecto a la iniciativa que impulsa el Gobierno nacional, pero que vienen manteniendo reuniones con funcionarios del Ejecutivo en la búsqueda de alianzas.

“Si no son escuchados nuestros pedidos, puede escalar la conflictividad”, advirtió Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, en una declaración realizada en diálogo con Radio Mitre en la previa a la sesión del miércoles 11 de febrero en el Congreso. La central sindical reiteró su rechazo “de plano” a la Reforma Laboral y consideró que hay artículos que “son gravísimos y anticonstitucionales” dentro del texto que impulsa el gobierno de Javier Milei.

El gremio proyecta la negociación de la reforma laboral con el Gobierno. Foto: Noticias Argentinas

Jerónimo también cuestionó la forma en que se llevó adelante la negociación previa: sostuvo que “nunca generaron el ámbito para discutirlo, nunca nos sentaron” y planteó que, si se discute una modernización laboral, debe incluir más derechos y no quitarlos a los trabajadores. Además, la CGT volvió a rechazar varios aspectos de la iniciativa oficial, entre ellos la eliminación del concepto de “ultraactividad” que mantiene vigentes los convenios colectivos hasta que se renuevan.

Esta nueva tensión se dio en un contexto donde varios gobernadores provinciales también manifestaron reparos ante el proyecto, aunque por el momento, no todos tomaron posición definitiva sobre cómo votarán en el recinto.

La CGT se movilizará el miércoles ante el Congreso en rechazo a la Reforma Laboral: no habrá paro general

Se acordó una movilización el miércoles 11 de febrero frente al Congreso, día en el que inicie el debate por el proyecto. De esta manera, no habrá paro general, aunque cada sindicato quedó facultado para disponer un cese de actividades para permitir que los trabajadores puedan concurrir a la marcha.

El triunviro Jorge Sola señaló en conferencia de prensa que la reforma que impulsa de Gobierno “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores”, y enumeró que la central planteó sus objeciones ante “más de 16 gobernadores y 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes”, además de “representantes de las pymes”.

Miembros de la CGT. Foto: NA

El encuentro se dio luego de que fracasaran las gestiones que el sector moderado de la central obrera mantuvo con distintos gobernadores, y en medio de crecientes tensiones internas con los gremios que reclaman una postura más dura.

En la antesala de la reunión llevada adelante en la sede de la CGT de la calle Azopardo, el integrante del triunvirato Jorge Sola informó que la conducción mantuvo un encuentro con seis gobernadores peronistas que manifestaron su rechazo al proyecto oficial.