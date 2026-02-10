El Gobierno reúne su mesa política en la previa del debate de la reforma laboral:

Javier Milei. Foto: via REUTERS

Se vienen días intensos para el Gobierno, en el marco de la búsqueda de uno de sus principales objetivos para 2026: la aprobación de la reforma laboral. En este marco, este martes se dará una importante reunión.

La mesa política de La Libertad Avanza tendrá un encuentro este martes desde las 11 en Casa Rosada. Se espera que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, esté al frente de la reunión.

Javier y Karina Milei en la jura de diputados electos. Foto: NA

Las charlas se darán un día antes de que se inicie en el Senado el debate del proyecto de reforma laboral y también de cara al del régimen penal juvenil.

Asistirán también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich.

La reunión será en la previa del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara alta, donde el oficialismo busca darle media sanción y que el proyecto siga su cauce luego en Diputados.

Senado de la Nación. Foto: NA

Para la gestión libertaria, esta iniciativa es central de cara a la segunda etapa de su mandato en la que busca que ya rijan reformas que considera clave para el futuro de su proyecto.

También está en el horizonte el tratamiento del proyecto para bajar a 13 o 14 años la edad de imputabilidad de los menores que delinquen, otra reforma que la Casa Rosada en vigencia lo antes posible.

Se estima que este miércoles sea dictaminado en un plenario de comisiones en Diputados y el jueves se debata en sesión.

Qué busca cambiar la Reforma Laboral

Los ejes principales de esta iniciativa se concentran en buscar una revisión integral del marco laboral actual y pretenden modificar las indemnizaciones; crear un “Fondo de Cese Laboral” mediante convenios colectivos; reducir contribuciones en las cargas patronales para fomentar la contratación formal; introducir la figura de “Colaborador Independiente”, bajo un régimen de autonomía sin relación de dependencia tradicional”.

Manifestación en la Plaza de Mayo en contra de la Reforma Laboral. Foto: EFE

También se incorpora un “Banco de Horas” como un nuevo sistema de flexibilidad horaria que permite compensar excesos de jornada en días posteriores, en lugar de abonar horas extras.

Los sindicatos manifestaron un fuerte rechazo, debido a que consideran que este proyecto “no sólo no genera puestos de trabajo, sino que impulsa la pérdida de derechos adquiridos”. Paralelamente, realizaron convocatorias para llevar adelante movilizaciones frente al Congreso desde este martes.