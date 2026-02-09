Javier Milei. Foto: REUTERS

El Gobierno Nacional ultima detalles de cara a la sesión de la Cámara de Senadores donde se tratará la reforma laboral. Los portavoces oficiales oscilan entre el rigor inflexible y la apertura moderada a la hora de incluir cambios que afecten los aspectos fundamentales de la ley.

La sesión donde se tratará el proyecto de ley será el miércoles 11 de febrero. La “modernización” en el ámbito del trabajo es uno de los caballitos de batalla de la gestión libertaria. El texto enviado al Congreso modifica cuestiones claves vinculadas a las indemnizaciones, las vacaciones, la huelga y las horas extra.

Los puntos más debatidos de la reforma laboral

Comienzan las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional. Foto: NA.

Sin embargo, uno de los puntos que más debate genera alrededor del proyecto es el tema del Impuesto a las Ganancias. Aunque desde el oficialismo aseguran que la idea es mantener el tributo, hay quienes advierten: "Veremos más cerca de la fecha qué pasa”.

Eduardo “Peteco” Vischi, el presidente del bloque de la UCR, será quien hospede la reunión donde se desarrolle el “toma y daca” de las negociaciones en las que el oficialismo deberá articular entre conservar el espíritu original del proyecto y obtener su aprobación.

Por otro lado, Diego Santilli, el ministro del Interior, adelantó que el Gobierno cuenta con los votos necesarios para lograr un resultado positivo en la Cámara Alta, aunque no descartó la posibilidad de que haya “correcciones”.

Senado de la Nación. Foto: NA

“El objetivo es tener una modernización laboral. Obviamente, la tarea de Patricia (Bullrich) y su equipo en el Senado es aceptar alguna corrección, algún tema que se vislumbre importante. Porque si hay algo que es positivo y mejor para la ley, bienvenido sea”, remarcó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Santilli llevó adelante un minucioso trabajo de persuasión, visitando uno a uno a los gobernadores provinciales que firmaron el Pacto de Mayo, con el objetivo de recolectar los avales necesarios a la hora de la verdad en el recinto legislativo.

En ese sentido, mantuvo conversaciones telefónicas con los gobernadores durante la mañana del lunes para terminar de ordenar el tablero de cara a la sesión del miércoles.

La mesa política del Gobierno, conformada por: Manuel Adorni, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Martín Menem, Santiago Caputo y Luis Caputo; se reunirán el martes a las 11 de la mañana en las oficinas del Jefe de Gabinete para ultimar detalles del poroteo. La presencia de la hermana del Presidente, Karina Milei, no está confirmada.