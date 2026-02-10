La UBA llegará a Ezeiza. Foto: Instagram @granadosgaston

En un paso trascendental para el desarrollo educativo de la región, el Intendente de Ezeiza, Gastón Granados, concretó un convenio marco con la Universidad de Buenos Aires (UBA), representado por su Rector, el Prof. Dr. Ricardo Jorge Gelpi. Esta alianza estratégica marca el desembarco formal de la prestigiosa casa de estudios en el distrito.

El acuerdo establece las bases para una cooperación mutua que incluye el desarrollo de programas de formación, investigación y capacitación técnica directamente en el territorio.

El objetivo central es acercar la excelencia académica a los vecinos, permitiéndoles acceder a oportunidades de educación universitaria cerca de sus hogares.

“Este acuerdo es el punto de partida para que nuestros vecinos tengan más y mejores oportunidades. La excelencia de la UBA se suma a la fuerza de nuestro Municipio para seguir transformando la realidad con conocimiento y trabajo en equipo”, destacó Gastón Granados reafirmando que en Ezeiza la educación es una prioridad permanente.

Con esta iniciativa, el Estado Municipal refuerza su rol como refugio y motor de crecimiento en tiempos de crisis, garantizando el acceso a la educación pública de calidad como una herramienta de progreso social.