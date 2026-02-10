Manifestación en la Plaza de Mayo en contra de la Reforma Laboral. Foto: EFE

Este miércoles, el Senado de la Nación debatirá en su recinto el proyecto de reforma laboral presentado por La Libertad Avanza. Con el objetivo de torcerle la mano al oficialismo, gremios anticiparon medidas de fuerza para evitar un triunfo del movimiento violeta.

El proyecto afecta puntos claves que rigen la vida cotidiana de los trabajadores, como las vacaciones, indemnizaciones, horas extra y modalidades de contrato. Aunque desde el Gobierno afirman que no se pierden derechos laborales, diferentes sindicatos anunciaron que se movilizarán a la Plaza de los dos Congresos para frenar su aprobación.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una marcha durante la jornada, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llamó a paro por 24 horas. “Hay que parar igual, aunque una de las centrales no haya convocado, igual hay legalidad”, expresó Rodolfo Aguiar, titular de ATE nacional, en un plenario de delegados en el que se ratificó la huelga.

Qué servicios no funcionarán el miércoles

El gremio prepara una manifestación el día que se discuta la reforma laboral en febrero. Foto: Radio Provincia

La huelga de los empleados estatales comenzará el miércoles a las 12 de la noche. El gremio de los trabajadores estatales informó que solo las guardias mínimas en hospitales estarán garantizadas. Habrá atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

Sí habrá una paralización de toda la Administración Pública, por lo que no se realizarán atenciones en las dependencias estatales nacionales y todos los trámites deberán esperar hasta terminada la medida de fuerza.

También se verán implicadas las áreas de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones y los controles sanitarios del SENASA.

PAMI, ANSES y vuelos frente al paro contra la reforma laboral

Gremios anunciaron un paro en rechazo a la Reforma Laboral. Foto: El Regional Digital

ATE comunicó que solo garantizarán “vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)”, mientras que agencias como el PAMI y la ANSES “atenderán únicamente emergencias".

La huelga alcanzará también a los radiooperadores de medios públicos, el personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito y controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y mantenimiento de plantas nucleares, así como también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros.

¿Habrá colectivos el miércoles 11 de febrero?

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenazó con un paro de colectivos en todo el país, en caso de que las cámaras empresariales del sector no cumplan con el acuerdo paritario.

“Los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA”, apuntaron. El gremio no planteó posibles medidas por la reforma laboral.