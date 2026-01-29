Todo listo para el paro y movilización en rechazo a la Reforma Laboral:

Gremios anunciaron un paro en rechazo a la Reforma Laboral. Foto: El Regional Digital

Gremios confirmaron la realización de un paro en rechazo al proyecto de ley de Reforma Laboral que quiere sancionar Javier Milei durante el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso. En este contexto de máxima tensión con el Gobierno, se supo cuándo será la fecha de la movilización a las calles y qué pasará con el funcionamiento del servicio de transporte público.

Sin el acompañamiento de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA-A y CTA-T), junto a ATE y gremios combativos, informaron la puesta en marcha de un plan de lucha unificado contra la Reforma Laboral promovida por el gobierno de Javier Milei.

Los horarios y calles donde habrá mayor concentración. Foto: El 1

Las movilizaciones se llevarán adelante el 5 de febrero en Córdoba y el 10 de febrero en Rosario. Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires no se confirmó ningún paro nacional y solo se supo lo que anunció ATE: la manifestación será el día que la Reforma Laboral se trate en el Senado con fecha tentativa de tratamiento el 11 de febrero y exigieron a los gobernadores que no respalden la propuesta oficial.

En cuanto al funcionamiento del transporte público en Córdoba y Rosario, el servicio de colectivos no tendrá ningún inconveniente y operará de manera normal. Lo único que se esperan son demoras en el tránsito producto de las manifestaciones en las calles, sin la interrupción de ningún servicio.

El gremio prepara una manifestación el día que se discuta la reforma laboral en febrero. Foto: Radio Provincia

Las críticas al proyecto de Reforma Laboral del Gobierno a poco de su tratamiento en el Congreso

Pocos días atrás, se realizó un encuentro en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Desde los espacios sindicales cuestionaron el origen del proyecto y sostuvieron que no fue fruto de un debate democrático, al tiempo que denunciaron que se negoció “a espaldas de las y los trabajadores”, en el marco de acuerdos políticos entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales.

Los gremios alertaron que la iniciativa del oficialismo supone “graves retrocesos” en derechos laborales. Entre los aspectos más criticados señalaron que “debilita la negociación colectiva, restringe el derecho de huelga, facilita los despidos, ataca a los sindicatos, legaliza la precarización laboral e impone límites salariales”.

Los sindicatos se mostraron en contra de la reforma laboral que quiere sancionar Milei. Foto: CGT

En un comunicado conjunto, las organizaciones remarcaron que “los derechos conquistados por el movimiento obrero no pueden ser moneda de cambio en acuerdos entre gobernadores y el Gobierno nacional”. Y advirtieron: “No se puede permitir que, en nombre de negociaciones políticas, se avance sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador”.

En esa línea, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, apuntó directamente contra los gobernadores. “Tenemos que exponer a los gobernadores. Tienen que quedar en evidencia aquellos que pretendan avalar esta reforma. No podemos permitir que se enganchen en este debate a cambio de algunos ATN o fondos coparticipables”, soltó.

Además, también descartó cualquier negociación parcial del texto, afirmó que los 136 artículos del proyecto afectan de manera negativa a los trabajadores y rechazó que una eventual declaración de inconstitucionalidad sea una salida inmediata al recordar fallos judiciales que demoraron más de diez años.

Desde los sindicatos, insistieron en que la reforma “no busca crear empleo ni mejorar las condiciones de trabajo, sino consolidar un modelo basado en salarios bajos y pérdida de derechos. A partir de hoy, el Gobierno tiene que empezar a preocuparse”, advirtió Aguiar, al señalar que se abrió “un nuevo capítulo en la confrontación que mantiene con los trabajadores”, lanzaron.