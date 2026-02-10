El Gobierno amplió el plazo de las sesiones extraordinarias del Congreso que iban a durar hasta el 27 de febrero.

El Gobierno amplió el plazo de las sesiones extraordinarias del Congreso que iban a durar hasta el 27 de febrero. Con el objetivo de intentar aprobar la Reforma Laboral antes del inicio del período de sesiones ordinarias previsto para el 1° de marzo, se resolvió la extensión del periodo y el presidente lo formalizará en los próximos días.

Javier Milei firmará un nuevo decreto para extender las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero. La decisión del Ejecutivo implica agregar un día más al calendario ya establecido para el funcionamiento del Congreso fuera del período normal tras un análisis desarrollado por integrantes de la mesa política del oficialismo, que evaluaron que el nuevo plazo ofrece mayor margen para completar el tratamiento legislativo de temas clave, entre ellos la Ley de “Modernización Laboral”.

Para hacer efectiva la prórroga, el presidente deberá firmar un nuevo decreto que formalice la extensión hasta el 28 de febrero, un día más de lo originalmente previsto en el llamado de extraordinarias. Ese cambio responde a la necesidad de ajustar el cronograma ante la cercanía de feriados como los de Carnaval, que dificultarán la actividad parlamentaria.

El presidente firmará el envío de los proyectos de ley al Congreso en el periodo de sesiones extraordinarias. Foto: Twitter Oficina del Presidente

Infobae reveló que desde casa Casa Rosada, reconocieron que la modificación del calendario responde a un error inicial en el diseño de la hoja de ruta legislativa y a las exigencias reglamentarias de la Cámara de Diputados, que establecen condiciones específicas sobre la emisión de dictámenes cuando el período de sesiones extraordinarias esté por finalizar.

La extensión del plazo legislativo se da en un contexto donde el oficialismo busca cerrar el debate de la Reforma Laboral y otras iniciativas prioritarias antes de la apertura de sesiones ordinarias, en un cronograma apretado por plazos internos y por los días no hábiles en el calendario parlamentario. Los diputados y senadores continuarán con la discusión de los proyectos pendientes en el marco de la ampliación del llamado a sesiones extraordinarias.

El Gobierno defendió el proyecto de baja de la imputabilidad penal: “Un chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace”

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió el proyecto del Poder Ejecutivo que propone bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años y establecer un nuevo régimen penal juvenil.

En una entrevista radial en ‘Splendid’ con Romina Manguel, el funcionario sostuvo que “un chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace” y afirmó que hoy los menores comprenden qué está bien y qué está mal, y actúan con intención cuando cometen delitos.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia. Foto: NA (Damián Dopacio)

En cuanto al proyecto que será tratado el próximo jueves en la Cámara de Diputados, Cúneo Libarona consideró “muy necesaria” su aprobación y destacó el rol de la senadora Patricia Bullrich para impulsar el debate en el Congreso. También, negó que la iniciativa busque criminalizar a los menores de edad y aseguró que apunta a terminar con la sensación de impunidad.