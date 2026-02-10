El Presupuesto 2026 obtuvo media sanción, pero sin la derogación al financiamiento en Discapacidad y Universidades. Foto: Twitter Diputados Argentina

A un día de que se esperaba dictaminar y a dos de la sesión prevista en la Cámara de Diputados, el Gobierno decidió no avanzar con el proyecto original de reforma del Régimen Penal Juvenil que había enviado a principios de semana y optó por remitir una nueva propuesta que establece la edad de imputabilidad en 14 años, en lugar de los 13 años planteados originalmente. La iniciativa que había presentado al Congreso fue retirada porque no contemplaba la edad mínima que se había consensuado con sectores de la oposición en ambas cámaras.

El Régimen Penal Juvenil es uno de los tratamientos que Milei busca aprobar en el periodo de sesiones extraordinarias al igual que la Reforma Laboral, que tiene más peso a la hora de su tratamiento en el recinto. En este contexto, el Ejecutivo enviará este martes 10 de febrero una reestructuración del proyecto que prevé que el piso para la edad de imputabilidad en menores quede fijada en 14 años, con la intención de avanzar con el dictamen en comisiones y su tratamiento en el recinto.

“Hubo una desinteligencia. No se va a retirar el proyecto, lo van a volver a mandar con 14. Pero sigue el plan de conseguir el dictamen mañana y sesionar el jueves”, afirmó a Infobae una fuente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, en referencia a la estrategia del oficialismo para acelerar el debate legislativo. La hoja de ruta establece que este martes 10 se formalizará la constitución de las comisiones clave para analizar la iniciativa.

A las 10 de la mañana, se conformará la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, presidida por la diputada salteña María Gabriela Flores; y a las 11, se constituirá la Comisión de Justicia, que quedaría a cargo del correntino Lisandro Almirón. La reunión de comisiones para analizar en conjunto los artículos del proyecto está programada para el miércoles a las 11, en la que también se incorporarán los espacios de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. Tras ese paso, la sesión en la Cámara de Diputados estaría prevista para el jueves 12 alrededor del mediodía, con el objetivo de buscar media sanción antes de que finalicen las sesiones extraordinarias.

La baja de la edad de imputabilidad es uno de los ejes más debatidos de la reforma del Régimen Penal Juvenil y refleja un intento del Gobierno y de bloques aliados por generar un consenso más amplio respecto de la respuesta penal ante delitos cometidos por adolescentes, en un tema que fue discutido de manera contundente en este último tiempo.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió un comunicado donde cuestionó que el debate por la baja de la imputabilidad que impulsa el Gobierno se centra casi en exclusividad en el castigo a los menores. Por este motivo, reclamó un abordaje más integral de la problemática de la delincuencia juvenil.

“Deseamos compartir algunas reflexiones ante propuestas que presentan la baja de la edad de imputabilidad como única respuesta del Estado frente a situaciones dolorosas que conmueven a la sociedad”, señaló el texto en su principio.

La Conferencia Episcopal también recordó un comunicado publicado en marzo de 2025, en el que ya había planteado interrogantes sobre las consecuencias prácticas de una eventual baja de la edad de imputabilidad. Entre otras preguntas, los obispos preguntaron dónde serían recluidos los menores, qué dispositivos existen en las provincias para alojar a adolescentes que delinquen y qué alternativas reales hay para educarlos y reinsertarlos socialmente. “Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución?”, cuestionan.

A partir de estas reflexiones, el comunicado sostiene que es imprescindible avanzar hacia un régimen penal juvenil que tenga una mirada humana, integral y abierta a la esperanza. En línea con el legado salesiano y los 150 años de presencia de esa congregación en la Argentina, la Iglesia insiste en una propuesta centrada en educar, acompañar y prevenir, más que en castigar. “El desafío es fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro, más que debates que profundizan divisiones”, afirman.