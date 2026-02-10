Diego Santilli. Foto: NA

A horas de la sesión clave en el Senado de la Nación, el ministro del Interior, Diego Santilli, sostuvo que La Libertad Avanza cuenta con los respaldos necesarios para lograr la media sanción de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno. En declaraciones a Eduardo Feinmann por Radio Mitre realizadas a primera hora de este martes 10 de febrero, el funcionario afirmó que la iniciativa avanza con apoyo legislativo suficiente en la Cámara Alta y remarcó la confianza del oficialismo en culminar con éxito el tratamiento de la norma.

Santilli destacó que en el Senado hubo “acuerdos necesarios para sancionar mañana la iniciativa oficial”, un mensaje destinado a mostrar solidez política en el tramo decisivo del debate parlamentario. El ministro también defendió los cambios que propone, mencionando que la normativa modernizará aspectos del régimen laboral vigente, como la posibilidad de pactar vacaciones de forma flexible entre empleador y trabajador, algo que, según dijo, estaba limitado por la legislación anterior. “Ahora vas a poder tomarte una semana en un momento, en acuerdo de partes”, describió Santilli al explicar una de las modificaciones planteadas.

“Un juicio laboral podía destruir a una PYME. Ahora, con este fondo, el trabajador cobra como corresponde”, sostuvo. Además, dijo que la reforma a punta a terminar con la industria del juicio y señaló: “Estamos matando también ese lugar”.

Sumado a eso, Santilli consideró que está “convencido que tenemos número para quórum y número para sancionar la ley”. Además, resaltó el objetivo de formalizar trabajadores y recuperar ingresos para las provincias y la Nación. “Cada cuatrocientos mil trabajadores formalizados, que es una meta alcanzable, recuperás el 100% del impacto de ganancias”, precisó.

En la reunión con CONINAGRO Foto: @CONINAGRO

Las declaraciones de Santilli se dieron en medio de una semana de negociaciones intensas en torno a la Reforma Laboral, donde tanto el Gobierno como aliados del oficialismo en el Senado mantienen conversaciones con sectores dialoguistas para consolidar apoyos y garantizar el quórum necesario para la votación.

En paralelo, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, también manifestó confianza en los respaldos obtenidos y aseguró que se alcanzó “un acuerdo muy sólido” con parte de los legisladores para avanzar con la Reforma Laboral: destacó que se trabajó en “una construcción colectiva” para asegurar los votos necesarios en particular. De esta manera, el oficialismo busca cerrar las negociaciones antes de la sesión prevista para este miércoles 11 con el objetivo de aprobar el proyecto de ley en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso que finalizan a fines de febrero.

Diego Santilli se reunió con productores rurales: propuestas para el campo y el futuro de la reforma laboral

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, se reunió con los dirigentes de Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada) y aseguró que la reforma laboral será aprobada la semana próxima. Además, recibió propuestas por parte de los productores rurales.

Antes de la reunión, el funcionario del Poder Ejecutivo conversó con el comité de la confederación en la sede de la entidad. Durante el encuentro, se le hizo conocer al ministro la dura realidad de las economías regionales, que sufren el golpe de la apertura de las importaciones, suba de costos y desregulaciones de la actividad.

También se pusieron sobre la mesa distintas iniciativas para los diferentes sectores, con foco en la simplificación y armonización tributaria entre los distintos niveles de Gobierno.