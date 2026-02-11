Rolando Figueroa reunió a la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta:

Rolando Figueroa junto a la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta. Foto: Gentileza LM Neuquen

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se reunió con la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta y reclamó definiciones concretas en un plazo de 30 días para garantizar el financiamiento de nuevas obras de infraestructura acordadas con el sector privado.

En ese marco, se firmó un Acuerdo Marco con representantes de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos.

“Reunimos en Buenos Aires a la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta para trazar un camino que nos permita financiar, en el corto plazo, las obras que la industria necesita en la región”, señaló el mandatario provincial en sus redes sociales.

“La seguridad jurídica y la sostenibilidad social son parte de un trabajo sostenido que impulsamos desde la provincia y que ya muestra resultados”, continuó.

“Hemos invertido 800 millones de dólares en infraestructura en la región de Vaca Muerta. El trabajo conjunto entre el sector público y el privado, con reglas claras, nos permitirá desarrollar todo el potencial de nuestra Cuenca en beneficio de todos los neuquinos”, cerró.