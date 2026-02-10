Trabajo; trabajadores. Foto: Unsplash.

En vísperas de que comience la sesión para tratar el proyecto de reforma laboral que la gestión de Javier Milei presentó en el Congreso, muchos trabajadores se preguntan cómo podría afectar una eventual aprobación del texto en sus carreras laborales: ¿regirá solo los nuevos vínculos o también a aquellos que ya integran el mercado de trabajo?

Debido a su profundo impacto en áreas como las indemnizaciones, las vacaciones, las horas extra y las formas de pago, aclarar este aspecto resulta fundamental para una buena parte de la población. Cada apartado tiene su complejidad específica y los juristas no consiguen aunar criterios que generen un consenso unánime.

Reforma laboral: a quiénes afectará la nueva ley del Gobierno

El principio general en materia legislativa en Argentina establece que las leyes no tienen carácter retroactivo, es decir, no pueden regular situaciones previas a la promulgación del proyecto. Así lo indica el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, exceptuando a aquellas que lo dispongan de modo expreso en su interior. Aun en esos casos, no pueden afectar derechos tutelados por la Constitución Nacional.

Sobre este punto, tanto especialistas en derecho laboral como portavoces del propio Gobierno coinciden en que una ley nueva se aplica desde su entrada en vigencia. Esta línea se ve respaldada por la jurisprudencia del fuero laboral, aunque un apartado particular afectado por la ley escapa de la norma: se trata del cálculo de las indemnizaciones.

En el caso de los resarcimientos por despido sin causa, la ley que rige es la que se encuentra en vigencia al momento de producirse el cese laboral. Es decir, un trabajador que inició su vínculo bajo la regulación previa y reciba un despido tras la entrada en vigencia de la reforma quedará alcanzado por las nuevas condiciones.

Una voz oficialista, la de Federico Sturzenegger, afirmó públicamente que “la reforma laboral es para todos los empleos, no para los nuevos”. La interpretación de la ley que realiza el ministro de Desregulación y Transformación del Estado no se ajusta a lo concluido por los especialistas.

El monto total de las indemnizaciones con la nueva ley es otro punto donde los comentarios vertidos por el expresidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri no coinciden plenamente con la realidad.

Según explicó, el monto percibido por el trabajador “se mantiene”. Sin embargo, el proyecto excluye conceptos como aguinaldo, vacaciones y premios del cálculo indemnizatorio, lo que en la práctica reduce la suma recibida. Además, introduce la posibilidad de abonar la indemnización en 12 cuotas.

Qué pasa con las indemnizaciones en la nueva reforma laboral

La letra del proyecto establece que la indemnización por despido se calcula con menos ítems y se habilita su pago en cuotas. Según especialistas, la nueva modalidad se aplicará a todos los casos en que el distracto ocurra luego de la entrada en vigencia de la ley, sin depender de la fecha de inicio de la relación de trabajo.

Este último punto genera controversias. Una posición minoritaria dentro de los juristas considera que los trabajadores con contratos previos a la reforma podrían reclamar ante la Justicia la vigencia de su derecho a una indemnización anterior, blandiendo el argumento de que ingresaron al sistema con expectativas protegidas.

Sin embargo, la respuesta que concilia el mayor respaldo de la jurisprudencia sostiene que no existe tal expectativa, ya que la ley vigente al momento del despido es la que se aplica.

Cómo será el nuevo Fondo de Asistencia Laboral que reemplaza las indemnizaciones

El oficialismo incorporó la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado por una contribución patronal del 3% sobre las remuneraciones. Los empleadores que accedan a este sistema tendrán una reducción de tres puntos porcentuales sobre las contribuciones patronales y podrán invertir esos fondos en instrumentos regulados por la Comisión Nacional de Valores. El FAL busca cubrir contingencias por despidos y pretende mejorar la previsibilidad financiera de las empresas.

Vacaciones, horas extra y banco de horas

El proyecto de ley establece cambios claves en lo referido a las vacaciones, las horas extra y la organización del tiempo de trabajo. De aprobarse la nueva legislación, el empleador podrá fraccionar el período de descanso en porciones de una semana y distribuirlas durante el año.

Si bien el texto señala que se requiere el consentimiento del trabajador, la asimetría en la capacidad de negociación y la opción de perder la fuente de ingresos inclina la balanza en contra del empleado.

Sobre las horas extra, se elimina el pago por horas trabajadas fuera del horario laboral y se lo reemplaza por un “banco de horas” que compensa la actividad de los trabajadores.

Pago de salarios y nuevas modalidades de contratación

La ley admite nuevas formas de pagar los salarios, tanto en moneda nacional como extranjera. Además, abre el canal de pago a las billeteras virtuales. También se pone como posibilidad que un porcentaje de la paga se abone en especies, como habitación y alimentos.

El Gobierno impulsa además formas contractuales más flexibles, como la limitación de la presunción de relación laboral para contrataciones de obra, servicios profesionales u oficios con facturación, lo que facilita la contratación fuera del régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo.