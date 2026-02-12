Mayra Mendoza repudió la media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años:

Mayra Mendoza Foto: prensa

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, apuntó este jueves contra la media sanción en la Cámara de Diputados al Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

“En vez de debatir solamente cómo meter presos a los pibes —algo que no soluciona nada y, peor aún, agrava el problema— ¿por qué no discutimos en serio una nueva escuela con doble jornada y formación técnica que les dé herramientas reales para el futuro?”, señaló la jefa comunal en sus redes sociales.

Y añadió: “La seguridad también se construye con oportunidades. Más horas en la escuela, mejor educación, deportes, cultura, clubes y comunidad. Por supuesto con familia y estado que acompañe”.

“A los chicos se los cuida y se los educa para que no caigan en el delito. A nuestros pibes se los abraza, para que no terminen con esposas”, cerró Mendoza.

Diputados aprobó bajar la imputabilidad de 16 a 14 años

La Cámara de Diputados aprobó en general por 149 contra 100 votos el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La iniciativa fue respaldado por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo y fue rechazada por el peronismo, y la izquierda.