Milei y Trump juntos Foto: REUTERS

Donald Trump invitó a presidentes latinoamericanos cercanos a su administración a una reunión que está pautada para el próximo 7 de marzo en Miami. Según se supo, asistirán Javier Milei, Santiago Peña, Jeanine Añez Chávez, Nayib Bukele, Daniel Noboa y Nasry Juan Asfura, jefes de Estado de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras respectivamente.

El objetivo principal del presidente estadounidense es combatir la presión del gigante chino en la región de América Latina y el Caribe. Esta actividad formará parte en un contexto marcado por el bloqueo petrolero en Cuba, la intervención en Venezuela y los cruces con presidentes de otras posturas, como Lula Da Silva.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Cuál es el rol de Milei en la reunión

Esta primera cumbre regional de presidentes de “derecha”, Trump espera especialmente a Milei por la cercanía de los Gobiernos de Estados Unidos y la Argentina en materia económica e ideológica tras la firma del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos el pasado jueves 6 de febrero, iniciativa que el Gobierno considera estratégica para profundizar la relación económica bilateral y abrir nuevas oportunidades para diversos actores productivos del país.

Según lo informado por Cancillería, el convenio tiene el potencial de ampliar el acceso de productos argentinos al mercado estadounidense y recuperar exportaciones cercanas a US$ 1.013 millones, además de facilitar la inserción del país en cadenas globales de suministro.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: NA

Cómo sigue la agenda de Milei

Javier Milei viajará a la Argentina Week en Nueva York el 9 de marzo luego de reunirse con los presidentes de la región y Trump. El líder de La Libertad Avanza tratará aquel encuentro como una oportunidad de negocios para atraer inversiones.

Manuel Adorni habló de la posibilidad de “alguna escala en otro país sudamericano que se está terminando de definir” y que volverá el día 10 de marzo. De esta forma, Milei es el presidente que más veces visitó Estados Unidos, con más de 12 viajes desde que asumió en 2023.