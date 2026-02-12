“Si te lastimaste jugando al fútbol, tu empresa no tiene nada que ver”:

Tras la media sanción a la Reforma Laboral, Federico Sturzenegger se pronunció sobre los detalles del proyecto de ley. El funcionario defendió la baja de las cargas patronales, se mostró en contra de “la industria del juicio” y ahondó en los trabajadores que se lesionan o enferman.

El ministro de Desregulación rompió el silencio tras la media sanción a la Reforma Laboral y, entre otros temas, se refirió a las licencias por enfermedad: “Lo que se hizo —yo lo llamo el tema de los abusos— tiene que ver con las licencias psiquiátricas y otras situaciones similares. Entonces, cuando vos tenés una enfermedad que te sobrevino y no tiene nada que ver con tu accionar, el empleador tiene la obligación de seguir pagándote el sueldo por un tiempo, pero ya no al 100%, sino al 75%“.

Y continuó: “Ahora bien, si, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol -es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver- y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%“.

Qué dijo Sturzenegger

El Ministro de Desregulación se refirió con insistencia a los juicios laborales: “El trabajador no va a perder su indemnización. Tenemos uno de los regímenes en ese sentido más favorables del mundo, pero eso no era un problema sino la incertidumbre asociada a los juicios laborales”.

Habló de las nuevas modalidades de trabajo tales como el home office y afirmó que la norma apunta a “generar distintas maneras de ajustar la modalidad laboral” ya que en muchos casos “las relaciones ya no responder al esquema rígido de 8 a 5 todos los días, como ocurría antes. Hoy la gente busca más diversidad, libertad y flexibilidad”.

De acuerdo a Sturzenegger, el objetivo de la ley es darle libertad a los sectores y empresas de ajustar sus condiciones a su situación particular, teniendo en cuenta la diversidad productiva y salarias entre regiones.

Vacaciones y banco de horas

Respecto al fraccionamiento de las vacaciones y la posibilidad del empleador de elegir las fechas en las que sería posible, el ministro sostuvo que “la ley pasa a legalizar lo que ya ocurría, porque era un uso y costumbre”.

Por otro lado, definió que las horas extras siguen existiendo a pesar de la implementación del banco de horas ya que “habilita mayor flexibilidad en la organización del trabajo”. Dio el ejemplo de una persona que comienza un trabajo y quiere acordar no trabajar los viernes por otra actividad; con la nueva ley podría hacer ese tipo de acuerdos en privado. Podría compensarlo distribuyendo las horas en la semana.

El límite son “cualquier hora extra que exceda ese esquema”, ya que se pagará tal como hora extra sin cambios respecto a la normativa vigente.

Cargas patronales y sindicatos

El ministro explicó que el proyecto contempla una baja en los aportes patronales. Según precisó, el Gobierno resignará parte de los recursos asociados a la relación laboral y los reintegrará a las empresas, con la condición de que esos fondos se mantengan en una cuenta específica destinada a aportar mayor previsibilidad, incluso para los propios trabajadores, especialmente frente a eventuales despidos.

En ese contexto, el ministro vinculó la iniciativa con lo que definió como la “contribución de la motosierra”, en referencia a la reducción del gasto público como herramienta para bajar impuestos. Recordó que el año pasado se avanzó sobre distintos tributos, como el impuesto PAIS, los internos, aranceles y retenciones, y sostuvo que ahora esa misma lógica se traslada al mercado laboral con la baja de cargas.

En relación con los gremios, mencionó la incorporación de una cláusula sobre la “ultraactividad”. Explicó que, bajo el esquema vigente hasta ahora, determinadas disposiciones de los convenios colectivos continuaban en vigor aun sin una nueva negociación.

Con el cambio propuesto, esas condiciones deberán volver a discutirse. En ese marco, indicó que se fijó un tope para las contribuciones sindicales: señaló que en algunos casos llegaban hasta el 7% del salario y que el proyecto establece un límite del 2%.

Por último, destacó que el recibo de sueldo pasará a reflejar la totalidad de los conceptos vinculados al empleo. Según planteó, actualmente el trabajador no visualiza de manera completa el costo total de su puesto incluidos los aportes patronales y otras cargas, lo que dificulta dimensionar cuánto representa efectivamente su contratación.

Con la modificación, agregó, se apunta a transparentar esos componentes, incluyendo contribuciones que, aunque no siempre se perciben de forma directa, inciden en la estructura salarial.