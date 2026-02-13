Manuel Adorni, Pablo Quirno, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Santiago Bausili. Foto: Presidencia

La mesa política impulsada por el presidente Javier Milei llevó adelante las negociaciones de los últimos proyectos de ley en el Congreso. Sin embargo, su conformación y el tono del debate entre los funcionarios del Gobierno habría dejado en una posición incómoda al ministro de Economía, Luis Caputo, particularmente en la eliminación del capítulo de Impuesto a las Ganancias de la Reforma Laboral que recibió media sanción el pasado 11 de febrero.

Entre los aspectos que no prosperaron no solo figura la reducción del Impuesto a las Ganancias para las sociedades, sino también el planteo de grandes compañías que buscaban dejar sin efecto el aporte obligatorio a las cámaras empresarias. Además, a Caputo lo salpicó la renuncia de Marco Lavagna del INDEC en un contexto donde estaba por difundirse la nueva metodología del índice y se dispuso postergar su publicación.

Manuel Adorni, Pablo Quirno, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Santiago Bausili. Foto: Presidencia

Caputo afirmó que “no hay nada que ocultar” y según reveló, el esquema elaborado por la gestión anterior se sustentaba en la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, un insumo que consideró desactualizado para los objetivos del programa económico, dado que para el funcionario, aplicar una canasta basada en información de hace siete años sería contraproducente.

“La ENGHo en que se basaba el nuevo esquema no es de ahora, es de 2018. Entre ese año y hoy pasaron muchas cosas, como una pandemia”, sostuvo Caputo, quien agregó que “los patrones de consumo de hoy difieren más con los de 2018 que los de 2018 con los de 2004”. Frente a ese diagnóstico, anunció que la decisión oficial será realizar un relevamiento completamente nuevo que refleje la economía posterior a la pandemia antes de introducir cambios en el índice.

También se sumó el dato de inflación de enero 2026 que marcó un 2,9%, en lo que fue un leve aumento a diferencia de meses anteriores. En este contexto, el economista Juan Carlos de Pablo, cercano a Javier Milei, reconoció que la decisión de frenar el nuevo IPC del INDEC “fue un error”.

Javier Milei participó de un encuentro organizado por JP Morgan. Foto: Presidencia

Además, advirtió que la suba de precios sigue por encima del 2% mensual y pidió que el Gobierno ponga el foco en ese frente al considerar que es un fenómeno que “incomoda, aunque no desespera”. Al analizar el comportamiento de los precios, De Pablo remarcó que los aumentos se mantienen incluso con un tipo de cambio oficial estable o en baja y cuestionó tanto a quienes impulsan una devaluación como a quienes la descartan por no explicar esa aparente contradicción.

Presupuesto 2026: los puntos del proyecto que quería eliminar Caputo y qué resolvió finalmente Milei

Dentro del capítulo 11 del Presupuesto 2026 -que finalmente fue modificado-, se incluían iniciativas centrales para el Ministerio de Economía: la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Emergencia en Discapacidad. Además, ese apartado también apuntaba a rediseñar los subsidios energéticos, eliminar el esquema de Zona Fría en el gas y quitar la movilidad de las asignaciones familiares.

Entre los puntos más relevantes de ese capítulo que no avanzó, se mantuvieron vigentes tanto la Ley de Financiamiento Universitario como la Emergencia en Discapacidad, normas que el Congreso ya había ratificado luego de vetos del Gobierno.

En materia de subsidios al gas y la energía, la propuesta contemplaba dar de baja la ampliación de la Ley de Zona Fría de 2021, lo que implicaba recortar beneficios en localidades de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, entre otras, y restringirlos a la Patagonia y la Puna.

Votación del Presupuesto 2026 en el Senado. Foto: Captura de video.

Respecto de las asignaciones familiares, se preveía eliminar la movilidad y dejar su actualización bajo la órbita del Poder Ejecutivo. En el capítulo referido a deudas y subsidios, también se contemplaban herramientas para compensar pasivos de distribuidoras eléctricas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

La estrategia de la Casa Rosada estará vinculada a sostener el actual esquema para evitar sospechas de manipulación estadística en medio del proceso de desaceleración inflacionaria. Cabe recordar que el ministro de Economía también se vio atravesado por sus dichos sobre la ropa en medio de la crisis de la industria textil.