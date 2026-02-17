Hubo tensión entre manifestantes y la Policía en la marcha del pasado 11 de febrero. Foto: EFE

El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra el perfil de Instagram “Pedagogía para la acción” por difundir un video extranjero que, según la el área a cargo de Alejandra Monteoliva, instruía “de manera concreta” sobre la fabricación de artefactos punzantes -como los llamados Miguelitos- para dañar neumáticos y generar violencia en manifestaciones. La presentación fue realizada en el contexto de los disturbios registrados en las inmediaciones del Congreso mientras se trató la Reforma Laboral.

El contenido cuestionado corresponde a una historia del perfil, que en su biografía se define como un “espacio de formación antifacista de la clase obrera”. Allí se replicó una publicación de una cuenta en inglés donde se enseñaba a fabricar herramientas caseras de “defensa del hogar” con una manguera y clavos. Para el Ministerio, “la difusión de este tipo de contenidos no tiene carácter informativo ni pedagógico: no se trata de protesta, se trata de violencia, sabotaje y delito”.

La denuncia fue firmada por el director de Normativa y Legislación de la cartera, Lisandro Manuel Franco, y sostuvo que la publicación se realizó el mismo martes en que el Gobierno ya había impulsado causas por hechos delictivos ocurridos en el Congreso y sus zonas aledañas. En ese marco, la presentación judicial remarca la “gravedad particular” de la difusión del material en medio de un escenario de tensión política y episodios violentos ya judicializados.

El Gobierno denunciará por "terrorismo" a los responsables. Foto: EFE

La preocupación no se limitó a ese video: también se mencionan otras publicaciones del perfil que promueven el “boxeo popular como resistencia para el asedio” y la “lucha activa”, interpretadas como posibles “instrucciones tácticas” para enfrentar a las fuerzas de seguridad en manifestaciones no pacíficas, según el Gobierno. Como parte de las pruebas, se incluyeron imágenes de personas con el rostro cubierto, con los brazos en alto frente a incendios.

Desde el Ministerio consideraron que la conducta podría encuadrarse en el delito de instigación pública para cometer daño agravado y resistencia a la autoridad, en los términos del artículo 209 del Código Penal, en relación con los artículos 184 y 237. Además de las sanciones para los administradores de la cuenta, se pidió que la Justicia determine si el canal pudo haber servido para la comisión de otros delitos o para la “formación de organizaciones ilegales”.

La denuncia, acompañada por el archivo del video difundido, fue remitida al juzgado federal de turno con un pedido concreto: que se investigue el perfil, se realice el seguimiento digital correspondiente y “se individualicen a los responsables y, en su caso, se aplique la pena correspondiente”. Para el Gobierno, el objetivo es frenar la escalada de contenidos online que según su interpretación, pueden ser utilizados para planificar sabotajes y ataques durante protestas.

Qué son los “Miguelitos”

Los “Miguelitos” son artefactos metálicos de pequeño tamaño diseñados para ser arrojados sobre la vía pública con el objetivo de obstaculizar la circulación. Su forma es generalmente compuesta por cuatro puntas dispuestas en cruz y hace que al caer siempre quede una hacia arriba, lo que permite pinchar neumáticos de autos, motos o bicicletas. Históricamente se los asocia con usos en conflictos bélicos para frenar el avance de vehículos, aunque en el ámbito urbano aparecen vinculados a episodios de protestas, persecuciones policiales o hechos delictivos.

Están diseñados para que una punta siempre quede hacia arriba. Foto: Wikipedia

Reforma Laboral: el Gobierno confirmó que se elimina el artículo de las licencias por enfermedad

Tras la polémica y la reacción de todo el arco político, el Gobierno resolvió, a través de su mesa política, eliminar el artículo de las licencias por enfermedad de la Reforma Laboral. De esta forma, el proyecto volverá al Senado para su tratamiento.

Con esta modificación, el Ejecutivo prevé que Diputados pueda darle dictamen de comisión este miércoles 18 y que se vote en el recinto el jueves 19. Bloques aliados, como el PRO, se habían opuesto a su aprobación, por lo que el oficialismo busca cortar con el conflicto y eliminar definitivamente el artículo.