Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, se refirió a las protestas en el Congreso del miércoles pasado por la Reforma Laboral. Foto: NA.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se refirió a los violentos episodios registrados la semana pasada de protestas frente al Congreso Nacional en el marco del debate y la media sanción de la Reforma Laboral planteada por el Gobierno.

En ese sentido, Monteoliva anticipó que está bajo estudio endurecer medidas contra los manifestantes, así como también mayores controles en las manifestaciones sociales de protesta, como revisión de mochilas e incluso la prohibición de banderas políticas o de otra índole.

Podrían prohibirse pancartas y banderas en próximas protestas. Foto: EFE

“Hemos conversado de endurecer más las medidas para la realización de manifestaciones o este tipo de protestas, llámese el protocolo antipiquete... la cantidad de elementos que tenemos en cuenta”, sentenció Monteoliva, quien reemplazó en su cargo a Patricia Bullrich, tras los comicios que la convirtieron a esta última en senadora nacional.

Podrían prohibirse banderas por poder ser utilizadas como “flechas”

Uno de los postulados de los endurecimientos en las medidas que plantea Monteoliva es el de prohibir mochilas o la revisión de las mismas y tampoco dejar llevar a las manifestaciones pancartas o banderas, dado que, en palabras de la ministra, estas pueden ser utilizadas como “flechas” al momento de enfrentarse los manifestantes con los agentes de seguridad.

“No solamente se pueden dar de alguna manera revisión de mochilas. Pongo un ejemplo: banderas. Si después van a estar usando los palos de la bandera de flecha, o de arma para tirarlas… Vimos el miércoles pasado cómo le sacaban los palos“, indicó la titular de la cartera de Seguridad.

Protestas por la Reforma Laboral en el Congreso. Foto: EFE

También señaló que desde su ministerio se va a “mirar de qué manera se pueden realizar otro tipo de controles sin poner en riesgo la vida de absolutamente nadie”.

Cabe recordar que el miércoles pasado, en horas de la tarde y mientras se discutía la Reforma Laboral en el Congreso, hubo fuertes enfrentamientos entre efectivos policiales y de Gendarmería con diferentes grupos de manifestantes que se quejaban por esta medida del Ejecutivo.