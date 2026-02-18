Empresa Aluar. Foto: Aluar.

En medio de las tensiones por el anuncio del cierre de la fábrica de Fate, la empresa Aluar (Aluminio Argentino SAIC) informó que ya compró parte del predio donde funcionaba la fábrica, por un monto de 27 millones de dólares.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a efectos de informar que con fecha 13 de febrero de 2026, Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. adquirió una fracción aproximada de 12,7 hectáreas del inmueble de Fate S.A.I.C.I., (en adelante “Fate”) sito en la calle Blanco Encalada 3003, San Fernando, Provincia de Buenos Aires", comunicó la empresa este miércoles.

Por su parte, Fate anticipó que el dinero de la venta será destinado a indemnizar a los empleados despedidos, a pesar de que el Gobierno nacional dispuso la suspensión de dichos ceses.

Comunicado Aluar compra fábrica de Fate Foto: Aluar

Esta medida se conoció poco antes: el Gobierno convocó a una audiencia conciliatoria entre Fate y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y dispuso dejar momentáneamente sin efecto los 920 despidos.

La noticia fue dofundida el mismo miércoles por el Ministerio de Capital Humano de la Nación en una acción ejecutada a través de la Secretaría de Trabajo. “Durante dicho plazo, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales, mientras se desarrollan las instancias de negociación convocadas por el Ministerio”, subrayó en el comunicado oficial.

“Previo al dictado de la conciliación obligatoria, la Secretaría de Trabajo ha llevado adelante las instancias administrativas previstas por la normativa vigente con el objetivo de promover el diálogo entre la empresa y la representación sindical y preservar la actividad y el empleo”, indicó. Según se informó, la intervención se remonta al 10 de junio de 2024, cuando Fate solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis.

“Durante su tramitación se realizaron audiencias entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), sin que se alcanzara un acuerdo, por lo que el procedimiento fue concluido en agosto de 2024″, se indicó. “Posteriormente, en mayo de 2025, las partes suscribieron un acuerdo que contemplaba la consideración de determinados conceptos salariales como no remunerativos por un plazo determinado, junto con la reorganización de turnos y la adecuación en la modalidad de pago de horas extraordinarias. Dicho acuerdo fue debidamente homologado por la autoridad laboral”, detalló Capital Humano.

En octubre de 2025, la empresa solicitó la prórroga del acuerdo alegando un agravamiento de su situación económica y se requirió la documentación correspondiente y la acreditación de las medidas adoptadas para mitigar la crisis. “Sin embargo, no se presentó un nuevo acuerdo suscripto entre las partes y la parte empresaria efectuó una presentación denunciando medidas adoptadas por la entidad sindical”, expusieron en el comunicado.

Por último, el Gobierno dijo que se tramitaron acuerdos de suspensión en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, uno de los cuales fue homologado y otro se encuentra pendiente de ratificación, debido a la negativa sindical. “El Ministerio de Capital Humano continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”, concluyó.

La empresa anunció el cierre a primera hora de la mañana del miércoles 18 de febrero. Foto: Noticias Argentina

Conflicto de Fate: el trasfondo del cierre y el despido de 920 empleados

La paralización fue informada por la propia firma. “FATE S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”, señaló en un comunicado. La compañía, con más de 80 años de historia, argumentó que la medida responde a “los cambios en las condiciones de mercado”.

En ese documento, el directorio repasó la trayectoria productiva de la empresa y su perfil orientado a la exportación. Destacó su rol en materia de inversión y avance tecnológico y recordó que fue “la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte”, con operaciones en Europa, Estados Unidos y distintos países de América Latina.

El comunicado de Fate anunciando el cierre. Foto: X

Las dificultades de Fate se arrastran desde hace varios años. De acuerdo con la propia compañía, el proceso comenzó en 2019 con un recorte de 450 puestos laborales en la planta y escenarios similares volvieron a darse en 2021 y 2022. En julio de 2024, la firma pidió la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) durante el gobierno de Javier Milei tras el desplome de las ventas y la pérdida de mercados externos luego del conflicto sindical de 2022.

Video: C5N.

En ese contexto, la empresa advirtió que “la persistente falta de competitividad en los costos, sumada a la brusca caída de la demanda interna en un 30%, origina nuevamente fuertes pérdidas desde fines del año pasado”. Además, también precisó que había acumulado números negativos por más de US$30 millones en el primer semestre de 2024, situación que la obligó a “adecuar sus operaciones productivas al contexto de los mercados”.

Meses atrás, Fate había comunicado alrededor de 200 desvinculaciones “para ajustar su estructura a la nueva realidad”. En ese momento, enumeró como factores adversos la presión impositiva, las trabas cambiarias para cancelar importaciones de insumos, la infraestructura deficiente, los costos laborales, la baja productividad, el ausentismo y la elevada conflictividad gremial.

Cierre de Fate y reunión con el Gobierno: qué dijo Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA

La tensión con el sindicato se profundizó tras el anuncio del cierre. Según informó la Policía Bonaerense, el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, junto a otros 14 trabajadores, ingresó al predio tras cortar el alambrado perimetral “con intenciones de tomar la fábrica”. El fiscal Marcelo Fuenzalida ordenó identificar a quienes irrumpieron en el lugar por el delito de turbación de la propiedad. En un primer momento, Crespo fue detenido.

Desde el gremio, cuestionaron la validez de la medida empresaria: Crespo aseguró que se movilizan contra un cierre “totalmente ilegal” y sostuvo que la firma “no cumplió con ningún procedimiento”. En declaraciones radiales, advirtió: “Se están generando un ataque brutal a la sociedad. Imagínense esto con reforma laboral, con patronales con más derechos, vamos a terminar en una situación de humillación de lo que es el movimiento obrero”.

El dirigente sindical también reclamó la intervención del Ejecutivo. “La parte macroeconómica la maneja el Gobierno y la de inversiones, la empresa, tienen que ponerse de acuerdo y arreglar esto”, planteó. Además, indicó que los trabajadores llevan “14 meses sin aumento salarial” y negó que ese factor haya provocado la crisis de la compañía, que adjudica a la importación de neumáticos y al tipo de cambio.

En la misma línea, el delegado Miguel Ricciardulli advirtió que “la situación de la actividad en los últimos meses era preocupante” y subrayó que la mayoría de los operarios alcanzados por la medida “tienen 45 años y 25 de antigüedad”.