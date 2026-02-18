Fate, procedimiento preventivo, productora de neumáticos

El Gobierno tomó la decisión de llamar a una audiencia conciliatoria entre Fate y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) en medio de un clima de tensión con protestas dentro y fuera de la planta y presencia policial tras el cierre de la empresa, que despidió a 920 empleados. La reunión se llevará adelante este miércoles 18 de febrero desde las 12.30.

La paralización fue informada por la propia firma. “FATE S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”, señaló en un comunicado. La compañía, con más de 80 años de historia, argumentó que la medida responde a “los cambios en las condiciones de mercado”.

El comunicado de Fate anunciando el cierre. Foto: X

En ese documento, el directorio repasó la trayectoria productiva de la empresa y su perfil orientado a la exportación. Destacó su rol en materia de inversión y avance tecnológico y recordó que fue “la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte”, con operaciones en Europa, Estados Unidos y distintos países de América Latina.

Las dificultades de Fate se arrastran desde hace varios años. De acuerdo con la propia compañía, el proceso comenzó en 2019 con un recorte de 450 puestos laborales en la planta y escenarios similares volvieron a darse en 2021 y 2022. En julio de 2024, la firma pidió la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) durante el gobierno de Javier Milei tras el desplome de las ventas y la pérdida de mercados externos luego del conflicto sindical de 2022.

Video: C5N.

En ese contexto, la empresa advirtió que “la persistente falta de competitividad en los costos, sumada a la brusca caída de la demanda interna en un 30%, origina nuevamente fuertes pérdidas desde fines del año pasado”. Además, también precisó que había acumulado números negativos por más de US$30 millones en el primer semestre de 2024, situación que la obligó a “adecuar sus operaciones productivas al contexto de los mercados”.

Meses atrás, Fate había comunicado alrededor de 200 desvinculaciones “para ajustar su estructura a la nueva realidad”. En ese momento, enumeró como factores adversos la presión impositiva, las trabas cambiarias para cancelar importaciones de insumos, la infraestructura deficiente, los costos laborales, la baja productividad, el ausentismo y la elevada conflictividad gremial.

Cierre de Fate y reunión con el Gobierno: qué dijo Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA

La tensión con el sindicato se profundizó tras el anuncio del cierre. Según informó la Policía Bonaerense, el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, junto a otros 14 trabajadores, ingresó al predio tras cortar el alambrado perimetral “con intenciones de tomar la fábrica”. El fiscal Marcelo Fuenzalida ordenó identificar a quienes irrumpieron en el lugar por el delito de turbación de la propiedad. En un primer momento, Crespo fue detenido.

Desde el gremio, cuestionaron la validez de la medida empresaria: Crespo aseguró que se movilizan contra un cierre “totalmente ilegal” y sostuvo que la firma “no cumplió con ningún procedimiento”. En declaraciones radiales, advirtió: “Se están generando un ataque brutal a la sociedad. Imagínense esto con reforma laboral, con patronales con más derechos, vamos a terminar en una situación de humillación de lo que es el movimiento obrero”.

El dirigente sindical también reclamó la intervención del Ejecutivo. “La parte macroeconómica la maneja el Gobierno y la de inversiones, la empresa, tienen que ponerse de acuerdo y arreglar esto”, planteó. Además, indicó que los trabajadores llevan “14 meses sin aumento salarial” y negó que ese factor haya provocado la crisis de la compañía, que adjudica a la importación de neumáticos y al tipo de cambio.

En la misma línea, el delegado Miguel Ricciardulli advirtió que “la situación de la actividad en los últimos meses era preocupante” y subrayó que la mayoría de los operarios alcanzados por la medida “tienen 45 años y 25 de antigüedad”.