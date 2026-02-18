El Gobierno presentó un recurso extraordinario para evitar que Cristina Kirchner cobre la pensión por viudez.

A través de la ANSES, el Ministerio de Capital Humano presentó este miércoles ante la Corte Suprema un recurso extraordinario contra el fallo sobre la pensión por viudez de Cristina Kirchner.

Con esta resolución, el Gobierno solicitó revertir la decisión de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social “que dispuso restablecer la asignación mensual vitalicia otorgada a la expresidenta” y ordenó restituirle la pensión no contributiva de Néstor Kirchner, la cual había sido dado de baja tras la condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad.

Mediante un comunicado, Capital Humano indicó que “la decisión recurrida afecta el principio de legalidad y altera el alcance de disposiciones expresas del ordenamiento jurídico, motivo por el cual resulta necesaria la revisión del pronunciamiento en la instancia extraordinaria”.

El Gobierno presentó un recurso extraordinario para evitar que Cristina Kirchner cobre la pensión por viudez. Foto: Capital Humano

Y añade: “Asimismo, dicho resolutorio omite considerar la prohibición expresa del derecho al cobro, ante la condena e inhabilitación absoluta, que ésa sobre CFK siendo claramente inexistente el alegado derecho alimentario afectado, demostrando así el fallo recurrido, manifiesta errónea aplicación del derecho”.

La Justicia aceptó el pedido de Cristina Kirchner

La Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social aceptó un pedido hecho por la expresidenta y dispuso que vuelva a cobrar la pensión no contributiva por ser viuda de Néstor Kirchner.

La Cámara previsional resolvió “declarar formalmente admisible el recurso” presentado por la expresidenta y, en consecuencia, “suspender los efectos” de la resolución de la ANSES que había dado de baja la pensión.

El juez Juan Fantini Albarenque y el magistrado Sebastián Russo coincidieron en la restitución de la pensión. Por su parte, la jueza Nora Dorado no votó por estar de licencia.

Cristina Kirchner. Foto: NA

La medida llega tras la apelación presentada en noviembre del año pasado. En aquel entonces, la jueza del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, Karina Alonso Candis, rechazó una medida cautelar que buscaba frenar la quita del beneficio.

Por qué le habían dado de baja la pensión a Cristina Kirchner

Tras confirmarse la condena en la causa Vialidad, a finales de 2024, la ANSES resolvió dar de baja dos prestaciones que cobraba la exmandataria: la pensión como viuda de Néstor Kirchner y la jubilación por haber sido presidenta de la Nación.

De todas maneras, la sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró admisible el recurso presentado por Cristina Kirchner y ordenó restituirle la pensión de Néstor. Los jueces remarcaron en el fallo que el organismo previsional no podía dar de baja el beneficio de la pensión, sino solo suspenderlo.

Además, sostuvieron que fue incorrecto quitarle ambos beneficios “por cuestiones de honor”, como había argumentado la ANSES. En cambio, se avaló que se le diera de baja la jubilación como presidenta, ya que la condena judicial habilita esa medida.

El pedido que destrabó la situación fue realizado por Fernández Pastor, abogado de Cristina Kirchner en temas previsionales. De esta manera, la expresidenta volverá a cobrar la pensión como viuda del exmandatario, aunque no recuperará la jubilación por haber sido presidenta.